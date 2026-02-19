  • Спортс
  Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
3

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос об образце для подражания как тренера.

«Пеп Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Я не пытаюсь делать все так же, как Пеп. Пеп другой, он лучший.

Я перенял определенные вещи у каждого тренера, с которым работал. Манчини, Хуб Стевенс – это тоже хорошие примеры. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою собственную историю», – сказал Компани.

На вопрос о том, чему научился у Гвардиолы, Компани ответил: «Дело не столько в тактике. Дело в менталитете, в желании всегда побеждать во всем, в том, чтобы рассматривать каждый матч как важный, не делая различий между игрой против главного соперника и игрой против команды из второго дивизиона».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
Есть ощущение, что Венсана в Сити еще увидим
Пеп - лучший тренер. Точка. Именно он привил этот стиль моей любимой Баварии. Все мы видели Тухеля и его стиль, который после Пепа сложно воспринимать любому игроку.
Ответ I10ff
Пеп - лучший тренер. Точка. Именно он привил этот стиль моей любимой Баварии. Все мы видели Тухеля и его стиль, который после Пепа сложно воспринимать любому игроку.
После игр с Хайнкесом смотреть игры под руководством Пепа было тоже не очень-то интересно. «Стиль Баварии» явно не Гвардиола привил.
