Артета о 2-м тайме с «Вулвс»: «Арсенал» не смог доминировать, хоть и забил второй гол. Нужно отдать должное сопернику, но мы им помогли своей игрой»

Микель Артета: «Арсенал» не смог доминировать во втором тайме.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета высказался об игре команды во втором тайме матча 31-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона » (2:2).

Лондонцы упустили победу, пропустив в добавленное время ко второму тайму.

«Один эпизод наслаивался другим эпизодом. Мы хоть и забили второй гол, но не смогли взять игру под контроль и доминировать. Такова реальность.

Безусловно, нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Не хочу допустить недооценку, но думаю, что мы им своей игрой помогли.

Мы допустили очень элементарные ошибки, в очень простых вещах, поэтому, хоть мы и не допустили много моментов у своих ворот, возникло ощущение открытой игры, в которой могло случиться все что угодно», – сказал Микель Артета .

