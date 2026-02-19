Артета о 2-м тайме с «Вулвс»: «Арсенал» не смог доминировать, хоть и забил второй гол. Нужно отдать должное сопернику, но мы им помогли своей игрой»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре команды во втором тайме матча 31-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).
Лондонцы упустили победу, пропустив в добавленное время ко второму тайму.
«Один эпизод наслаивался другим эпизодом. Мы хоть и забили второй гол, но не смогли взять игру под контроль и доминировать. Такова реальность.
Безусловно, нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Не хочу допустить недооценку, но думаю, что мы им своей игрой помогли.
Мы допустили очень элементарные ошибки, в очень простых вещах, поэтому, хоть мы и не допустили много моментов у своих ворот, возникло ощущение открытой игры, в которой могло случиться все что угодно», – сказал Микель Артета.
А ещё Артета абсолютно не умеет раскрывать атакующих игроков. Дьокереш превратился в мем, но он не только в колхозной португальской лиге забивал но и в еврокубках сильным соперникам, Эзе был одним из самых техничных игроков АПЛ, Сака даже деградировал который даже у Саутгейта был технарем. Любой атакер попадая к Артете превращается в Хаверца или Мерино. Даже если ему купить Альвареса, то тот будет 5-7 мячей за сезон класть а баск будет использовать его как замену Хаверца.
Нет никакого рационального логического обоснования, применять одно и то же слово, каждый раз после каждого матча. Не выдерживает ни какой критики и аргументации:
Ведь ему этого явно не хватает, играет очень прагматично , забивает гол и убивает игру вместо того чтобы добить соперников как полагается чемпионом .
Хотя у него в этом году самая крепкая команда в чемпионате.