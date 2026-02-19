  • Спортс
  • Артета о 2-м тайме с «Вулвс»: «Арсенал» не смог доминировать, хоть и забил второй гол. Нужно отдать должное сопернику, но мы им помогли своей игрой»
Артета о 2-м тайме с «Вулвс»: «Арсенал» не смог доминировать, хоть и забил второй гол. Нужно отдать должное сопернику, но мы им помогли своей игрой»

Микель Артета: «Арсенал» не смог доминировать во втором тайме.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре команды во втором тайме матча 31-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Лондонцы упустили победу, пропустив в добавленное время ко второму тайму.

«Один эпизод наслаивался другим эпизодом. Мы хоть и забили второй гол, но не смогли взять игру под контроль и доминировать. Такова реальность.

Безусловно, нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Не хочу допустить недооценку, но думаю, что мы им своей игрой помогли.

Мы допустили очень элементарные ошибки, в очень простых вещах, поэтому, хоть мы и не допустили много моментов у своих ворот, возникло ощущение открытой игры, в которой могло случиться все что угодно», – сказал Микель Артета.

А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ – подарок для «Ман Сити»

Артета патологический трус. Команда забивает и сразу же начинает играть на удержание счета. Начинаются затяжки времени, выбивания в аут, долгие вводы мяча, стерильный сухостой- бесконечные пасы назад от "гениального" Эдегора, штрафные и угловые разыгрываемые по 2-3 минуты. В итоге забивает соперник и у Арсенала нет времени отыграться.
А ещё Артета абсолютно не умеет раскрывать атакующих игроков. Дьокереш превратился в мем, но он не только в колхозной португальской лиге забивал но и в еврокубках сильным соперникам, Эзе был одним из самых техничных игроков АПЛ, Сака даже деградировал который даже у Саутгейта был технарем. Любой атакер попадая к Артете превращается в Хаверца или Мерино. Даже если ему купить Альвареса, то тот будет 5-7 мячей за сезон класть а баск будет использовать его как замену Хаверца.
Артета, безусловно, войдёт в историю АПЛ как один из самых главных шарлатанов лиги. За эти годы он слил столько денег, но по по игре для Арсенала больше значит тренер по угловым, чем он сам. При этом вечные рассказы про доминирование, игра на уровне Сток Сити и потеря очков с 20 командой лиги уже воспринимается мемом. Очередной слитый кубок гения уже не за горами
Он много лет играл в Эвертоне при Мойсе, у него в мозгу как на камне выбито осторожность, никаких рисковых действии, ну и конечно ставка на стандарты.
Ну хоть что-то в этом беснующемся мире стабильно, спасибо, Артета
У Артеты слово "доминирование" настолько приелось к нему, что даже в неудачном матче он говорит об этом. У него либо "доминация" либо "не доминация"
Давно уже говорил, что это психологический сдвиг.

Нет никакого рационального логического обоснования, применять одно и то же слово, каждый раз после каждого матча. Не выдерживает ни какой критики и аргументации:
А у него бывает не доминация?
Что там ребята, говорят рекорд Челси побьют по минимальному количеству пропущенных?
Поставили Барсу на первое место — команда стала играть как дерьмо. Пророчили Арсеналу титул — команда резко сдала. Дали Карабаху 30% — те получили 6 голов. Спортс, хватит рушить жизни и судьбы.
Ответ Santa-Barbara
Поставили Барсу на первое место — команда стала играть как дерьмо. Пророчили Арсеналу титул — команда резко сдала. Дали Карабаху 30% — те получили 6 голов. Спортс, хватит рушить жизни и судьбы.
Sports eto metka, oni sami uje znayut)
Типичный Арсенал. Даже уже не смешно. Надеюсь Пеп накажет Артету.
Ответ jem777
Типичный Арсенал. Даже уже не смешно. Надеюсь Пеп накажет Артету.
Смотреть без регистрации и смс?
Как обычно поплыл физрук. Идут годы, а доминатор не хочет учиться на своих ошибках
Доминация или же Деменция?...
Жадность фраера сгубила. Доминировать надо в АПЛ и ЛЧ, а не с уиганами в кубках Англии.
Ответ toxasel
Жадность фраера сгубила. Доминировать надо в АПЛ и ЛЧ, а не с уиганами в кубках Англии.
Не очень уместное сравнение. Уигану забили 4 к 27 минуте и успокоились . В отличие от ФК 115 который до последнего уничтожал несчастный Эксетер 10:1
Ответ Английский_пациент
Не очень уместное сравнение. Уигану забили 4 к 27 минуте и успокоились . В отличие от ФК 115 который до последнего уничтожал несчастный Эксетер 10:1
уиганы тут собирательное сравнение матчей в кубке. Артете стоило подумать о сливе кубков в пользу действительно стоящих турниров. Теперь он пожинает плоды в виде потери очков и травм
Я как-то написал про Артету что у него нету чемпионского менталитета но меня почему то заминусовали .
Ведь ему этого явно не хватает, играет очень прагматично , забивает гол и убивает игру вместо того чтобы добить соперников как полагается чемпионом .
Хотя у него в этом году самая крепкая команда в чемпионате.
