Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»

Альваро Арбелоа: «Бенфика» не позволит «Реалу» сбавить обороты.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа заявил, что «Реал» не должен допустить самоуспокоенности после победы со счетом 1:0 над «Бенфикой» в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов .

«Мы не можем допустить ошибку, считая выбывшей команду под руководством Жозе Моуринью при счете 0:1. Не знаю, кто бы так подумал, но точно не я.

Он начал готовиться к ответному матчу, как только они зашли в раздевалку, и это не тот результат, при котором можно расслабляться.

«Бенфика » – это не та команда, которая позволит нам сбавить обороты, если мы хотим их обыграть.

«Бернабеу» будет ждать «Бенфику», и наши болельщики снова будут на нашей стороне, станут решающим фактором.

Если мы хотим выбить «Бенфику», нас ждут еще 90 минут очень хорошего футбола, такого же, как в первом матче», – сказал Альваро Арбелоа .