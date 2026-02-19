  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
5

Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»

Альваро Арбелоа: «Бенфика» не позволит «Реалу» сбавить обороты.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что «Реал» не должен допустить самоуспокоенности после победы со счетом 1:0 над «Бенфикой» в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не можем допустить ошибку, считая выбывшей команду под руководством Жозе Моуринью при счете 0:1. Не знаю, кто бы так подумал, но точно не я.

Он начал готовиться к ответному матчу, как только они зашли в раздевалку, и это не тот результат, при котором можно расслабляться.

«Бенфика» – это не та команда, которая позволит нам сбавить обороты, если мы хотим их обыграть.

«Бернабеу» будет ждать «Бенфику», и наши болельщики снова будут на нашей стороне, станут решающим фактором.

Если мы хотим выбить «Бенфику», нас ждут еще 90 минут очень хорошего футбола, такого же, как в первом матче», – сказал Альваро Арбелоа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoЖозе Моуринью
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец, Альваро. Были сделаны правильные выводы после прошлого матча здесь и проведена отличная работа над ошибками. Жаль, что из-за этого инцидента никто не говорит о футболе. И немного обидно, что Мадрид увез минимальную победу, по игре должны были выходить на ответную игру с гораздо более благоприятным гандикапом.
Чувствую матч будет очень грязным!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
только чтоLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
10 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
10 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
12 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
20 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
21 минуту назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
55 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
1 минуту назад
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
3 минуты назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
3 минуты назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
8 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
23 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
30 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Рекомендуем