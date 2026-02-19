  • Спортс
  • Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется «Зенит». Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»
27

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность смены вектора петербургской команды в сторону российских футболистов, если она не станет чемпионом РПЛ во втором сезоне подряд.

– Дай Бог, чтобы так все и было. Мне очень не нравится, как сейчас формируется «Зенит». Не нравится, что играют эти зарубежные игроки, – отметил Петржела.

– Почему? Под вашим руководством в команде ведь тоже было много легионеров из Чехии и Словакии

– Были, но они были молодые ребята, никакие не опытные игроки. При этом, на первом месте для меня всегда были и играли молодые русские. 

– То есть можно сказать, что вы развивали российских футболистов в «Зените» лучше, чем Семак сейчас?

– В команде было 9 русских, которые играли в сборной – это говорит о многом.

Когда я пришел в «Зенит» этим мальчикам было по 18-19 лет, и благодаря мне они добрались до сборной России, – сказал Властимил Петржела.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
27 комментариев
а еще в твоей команде были Гартиг, Несвадьба, Горак и Флахбарт, которые благодаря тебе оказались в клубе, уровню которого и близко не соответствовали, видимо, обогатив чей-то карман
Горак среднего уровня был.А вот Драган Чадиковски и Марек Кинцл это атас
а Несвадьба, сколько пан попилил за это?
на пару ставок хватило не зря жена его сразу и бросила
Как перед выборами. Начитался комментариев и говорит то, о чем хотят слышать. Успокойся уже, не позовут тебя обратно
Только этот Петржела забыл сказать, что тренировки он не проводил( проводил Боровичка)-а спал в своей комнате после ночного казино.
А команда подарила ему телескоп, что бы не выходя из дома мог за тренировкой наблюдать
9 русских играли, потому что большинство чехословаков были полулевые, а сначала-то играли они, все 9
Не надо приписывать себе чужие заслуги. И Шава, и Керж появились благодаря деду, Юрию Андреевич Морозову.
Пистон тебе вставили за 28 чехов в составе, вот русские мальчичеки и заиграли.
А до того Гартиги и иже с ними бесили-веселили весь стадио.
Ты что, Гартиг же кумир виража, он же национал-социалист. Пофиг как он там играет, главное чтоб не соевый!
Капитан Смоллет :"Мне не нравится этот корабль, команда и т.д."
Раньше было лучше, раньше Боровичка ел детей
Сборная ныне не та...
Да и игроки сборной не того уровня что ранее.
Дай ему зенит сейчас , типо подругому было бы
