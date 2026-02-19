Симеоне про 3:3 с «Брюгге»: «Именно такой матч ожидали – против самого сложного соперника в ЛЧ. «Атлетико» контролировал игру в 1-м тайме, но ничья – справедливый результат»

Диего Симеоне назвал справедливым результат матча с «Брюгге».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно результата первого стыкового матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3).

– Матч прошел именно так, как мы и ожидали – против самого сложного соперника в Лиге чемпионов . У них много молодых и очень трудолюбивых игроков. Мы знали, что будет непросто.

В первом тайме мы контролировали игру, забили два гола и провели несколько контратак, которыми не смогли эффективно воспользоваться.

Во втором тайме соперник вернулись в игру, а мы уже не атаковали так, как раньше. «Брюгге» сравнял счет, затем мы повели 3:2, а их третий гол стал результатом нашей ошибки в обороне – они воспользовались этим шансом.

– У вас осталось ощущение, что вы могли бы добиться лучшего результата?

– Если судить по первому тайму, то да.

Если же посмотреть на ситуацию в целом, то ничья – это справедливый результат. Обе команды имели шансы, воспользовались ими. Ответный матч состоится дома, и мы надеемся на отличную игру, – сказал Диего Симеоне .

