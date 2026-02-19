  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне про 3:3 с «Брюгге»: «Именно такой матч ожидали – против самого сложного соперника в ЛЧ. «Атлетико» контролировал игру в 1-м тайме, но ничья – справедливый результат»
8

Симеоне про 3:3 с «Брюгге»: «Именно такой матч ожидали – против самого сложного соперника в ЛЧ. «Атлетико» контролировал игру в 1-м тайме, но ничья – справедливый результат»

Диего Симеоне назвал справедливым результат матча с «Брюгге».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно результата первого стыкового матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3).

– Матч прошел именно так, как мы и ожидали – против самого сложного соперника в Лиге чемпионов. У них много молодых и очень трудолюбивых игроков. Мы знали, что будет непросто.

В первом тайме мы контролировали игру, забили два гола и провели несколько контратак, которыми не смогли эффективно воспользоваться.

Во втором тайме соперник вернулись в игру, а мы уже не атаковали так, как раньше. «Брюгге» сравнял счет, затем мы повели 3:2, а их третий гол стал результатом нашей ошибки в обороне – они воспользовались этим шансом.

– У вас осталось ощущение, что вы могли бы добиться лучшего результата?

– Если судить по первому тайму, то да.

Если же посмотреть на ситуацию в целом, то ничья – это справедливый результат. Обе команды имели шансы, воспользовались ими. Ответный матч состоится дома, и мы надеемся на отличную игру, – сказал Диего Симеоне.

Много крови в матче «Байера», безумные 3:3 «Атлетико» и «Брюгге». 19 голов в ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoДиего Симеоне
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoвысшая лига Бельгия
logoБрюгге
logoАтлетико
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А вы над Зенитом смеетесь, оказывается Брюгге самый сложный соперник в ЛЧ
Ответ Руслан Трифонов
А вы над Зенитом смеетесь, оказывается Брюгге самый сложный соперник в ЛЧ
Симеоне хотел сказать - против самого сложного соперника Зенита.
Повезло Атлетико, такого игрока купить всего за 35 млн. За всяких бездарей по 100 млн отдают другие команды, а тут 35 млн за Лукмана.
Обидно когда «Чоло» Симеоне оказывается более адекватным чем тренер твоей любимой команды, Слот учись
Вот вы смеётесь, а чел Барсу и Реал в сезоне вынес по разу.
Для Великого сложными соперниками являются не гранды, а андердоги!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» впервые в истории не выиграл матч в ЛЧ, ведя в два мяча. Команда Симеоне вела 2:0 и сыграла 3:3 с «Брюгге»
19 февраля, 01:28
Рекомендуем
Главные новости
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
10 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
10 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
12 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
20 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
21 минуту назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
55 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
1 минуту назад
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
3 минуты назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
3 минуты назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
8 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
23 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
30 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Рекомендуем