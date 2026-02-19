  • Спортс
  • Эспозито об 1:3: «Выход «Интера» в следующий раунд ЛЧ еще возможен. У других команд тоже были проблемы с «Буде» – сделаем все, чтобы переломить ситуацию»
9

Эспозито об 1:3: «Выход «Интера» в следующий раунд ЛЧ еще возможен. У других команд тоже были проблемы с «Буде» – сделаем все, чтобы переломить ситуацию»

Франческо Эспозито считает, что «Интер» еще может пройти «Буде-Глимт».

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито высказался о поражении от «Буде-Глимт» (1:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что дело в настрое. Мы видели, что и другие команды испытывали проблемы с «Буде» на этом стадионе. Два пропущенных гола во втором тайме стали для нас ударом, но мы все еще пройти дальше.

Мы знаем свою силу на домашнем стадионе. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, но мы убеждены, что выход в следующий раунд еще возможен. Это по-прежнему возможно, и мы сделаем все, чтобы переломить ситуацию», – сказал Франческо Эспозито.

Мамочки, «Буде» раскатал «Интер» – 3:1! Браво команде Хайкина 👏

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Italy
logoФранческо Эспозито
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoБуде-Глимт
logoвысшая лига Норвегия
logoЛига чемпионов УЕФА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну дома Буде и правда играет ярко, посмотрим, что смогут показать на Сан-Сиро.
Дома будет другой матч. Думаю Интер даст бой мастеровитому сопернику.
Конечно, всё ещё в руках команды и этот глимт можно и нужно проходить, но Киву для начала должен дать играть всем основным игрокам, да и вратарь опять не спас ни разу, по моему Мартинес лучше Зоммера. Понятно, что в приоритете чемпионат и возможность взять скудо, но было бы обидно не выйти в следующий круг
