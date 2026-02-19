  • Спортс
  • Тренер «Карабаха» про 1:6 от «Ньюкасла»: «Верю, что футбол в Азербайджане стал популярнее, а мировой футбол лучше узнал нас. Не хотели крупно проигрывать, но должны принять поражение»
Тренер «Карабаха» про 1:6 от «Ньюкасла»: «Верю, что футбол в Азербайджане стал популярнее, а мировой футбол лучше узнал нас. Не хотели крупно проигрывать, но должны принять поражение»

Гурбан Гурбанов оценил поражение «Карабаха» от «Ньюкасла».

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:6) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

«К сожалению, столкнулись с таким поражением. Мы этого не хотели. В большом футболе возможны такие результаты.

Лига чемпионов – это другой уровень. Иногда подобных поражений не избежать. С первых минут футболисты получили серьезный удар: первый гол, второй, пенальти… Если говорить языком бокса – мы оказались в нокдауне.

Игроки не смогли быстро прийти в себя. Важную роль сыграла и сила соперника. «Ньюкасл» – команда, играющая в быстрый футбол. Их физическая, техническая и тактическая подготовка на высоком уровне.

Хочу поблагодарить болельщиков. Несмотря на крупное поражение, они поддерживали нас до конца. Это показывает наше единство. Здесь, как и ранее в Ливерпуле, мы увидели, что такое большой футбол. Мы не падаем духом. Нужно смотреть вперед с позитивом.

В любом случае футболисты прошли большой путь, проделали серьезную работу. Как минимум до февраля мы ощущали атмосферу Лиги чемпионов.

Верю, что футбол в Азербайджане в этом году стал еще популярнее, а мировой футбол лучше узнал нас. Мы не хотели проигрывать так крупно, но должны принять это поражение», – сказал Гурбан Гурбанов.

Опубликовал: Никита Надёжин
