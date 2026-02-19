  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чаще «Арсенала» преимущество в счете в АПЛ упускают только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Команда Артеты потеряла так 7 очков в этом сезоне
22

Чаще «Арсенала» преимущество в счете в АПЛ упускают только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Команда Артеты потеряла так 7 очков в этом сезоне

«Арсенал» упустил в АПЛ уже 7 очков.

Лишь две команды АПЛ чаще «Арсенала» теряют очки, ведя в счете.

Лондонцы сегодня упустили победу над «Вулверхэмптоном» в добавленное время – 2:2.

В этом сезоне команда Микеля Артеты потеряла уже 7 очков после того, как добивалась преимущества по ходу матча. Больше баллов, по 8, упустили только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoКристал Пэлас
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Квадрупл всё ближе...
Это уже системная проблема. Здесь вопросы по управлению игрой к тренерскому штабу. К тому, как Артета управляет игрой, какие установки при определенном счете дает, как делает замены и так далее.
Ответ Gunner_14
Это уже системная проблема. Здесь вопросы по управлению игрой к тренерскому штабу. К тому, как Артета управляет игрой, какие установки при определенном счете дает, как делает замены и так далее.
Артета не стримится развивать преимущество. Команда забивает один-два гола и начинает играть на удержание счёта, там где Сити забивает третий, четвёртый и пятый.
Это систематическая проблема Артеты прежде всего. Ну и неумение Артеты выжимать пользу из атакующих игроков. Летом пришёл Эзе,один из главных технарей лиги и при Артете он превратился в комбарова - пробежать-прострелить, потерять мяч. Пришел страйкер Дьокереш и уже полгода бегает отрезанным от команды. Сака деградировал очень сильно в последние полтора года. Мартинелли никогда и не был топом, но Артета верит в него долгие годы уже.
"Position number two — тебя хочу..." гимн Эмирейтс от Кая Метова.
Ответ 300_N
"Position number two — тебя хочу..." гимн Эмирейтс от Кая Метова.
Я не могу, не могу продолжать этот путь
Арсенал - это Тоттенхэм побольше. Есть Тоттенхэм поменьше, а эти бесхребетные тряпки - ТТХ поменьше.
Ну ничего, в следующем сезоне точно выиграют чемпионат.
Ответ Kiber_vantusl
Ну ничего, в следующем сезоне точно выиграют чемпионат.
Или нет
Комментарии после матча просто мёд, даже добавить нечего)
Грусть и беспросветная тоска. Как погода на острове.
Первая команда чуть не проиграла последней... А МС по ходу второй раз за последние несколько лет накажет Арсенал за это... Тогда после Арсенал не только проиграл АПЛ, но и вылетел из ЛЧ в полуфинале если не ошибаюсь... По ходу история повторяется... Уже следующем туре МС может обойти Арсенал, если Арсенал не обыграет Тоттенхэм
Где те болелы которые мне писали чюеще зимой, что арсенал Чемпион 🤣🤣 минусовали мои комментарии про второе место. Верно и уверенно Арсеналушка идёт туда. Вот это поворот🤣🤣🤣🤣 с последней командой так сыграть. Ха хаха
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
4 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
9 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
9 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
9 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
11 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
19 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
20 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
39 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
54 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
2 минуты назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
2 минуты назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
7 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
22 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
29 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Рекомендуем