Чаще «Арсенала» преимущество в счете в АПЛ упускают только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Команда Артеты потеряла так 7 очков в этом сезоне

«Арсенал» упустил в АПЛ уже 7 очков.

Лишь две команды АПЛ чаще «Арсенала » теряют очки, ведя в счете.

Лондонцы сегодня упустили победу над «Вулверхэмптоном » в добавленное время – 2:2.

В этом сезоне команда Микеля Артеты потеряла уже 7 очков после того, как добивалась преимущества по ходу матча. Больше баллов, по 8, упустили только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм ».