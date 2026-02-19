Чаще «Арсенала» преимущество в счете в АПЛ упускают только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Команда Артеты потеряла так 7 очков в этом сезоне
«Арсенал» упустил в АПЛ уже 7 очков.
Лишь две команды АПЛ чаще «Арсенала» теряют очки, ведя в счете.
Лондонцы сегодня упустили победу над «Вулверхэмптоном» в добавленное время – 2:2.
В этом сезоне команда Микеля Артеты потеряла уже 7 очков после того, как добивалась преимущества по ходу матча. Больше баллов, по 8, упустили только «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Это систематическая проблема Артеты прежде всего. Ну и неумение Артеты выжимать пользу из атакующих игроков. Летом пришёл Эзе,один из главных технарей лиги и при Артете он превратился в комбарова - пробежать-прострелить, потерять мяч. Пришел страйкер Дьокереш и уже полгода бегает отрезанным от команды. Сака деградировал очень сильно в последние полтора года. Мартинелли никогда и не был топом, но Артета верит в него долгие годы уже.