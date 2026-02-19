  • Спортс
  • Фабрегас извинился за то, что придерживал Салемакерса: «Надеюсь, этого больше не повторится. Руки нужно оставлять дома, как говорил Киву»
Фабрегас извинился за то, что придерживал Салемакерса: «Надеюсь, этого больше не повторится. Руки нужно оставлять дома, как говорил Киву»

Фабрегас извинился за свое поведение в матче с «Миланом».

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас высказался о ничьей в матче с «Миланом» в 24-м туре Серии А (1:1).

На 79-й минуте Фабрегас придержал за футболку Алексиса Салемакерса, пытавшегося догнать соперника после потери мяча. Бельгиец возмутился, после чего начал негодовать и возглавляющий «Милан» Массимилиано Аллегри.

За перепалку с тренерским штабом соперника главный тренер «россонери» получил красную карточку.

«Я приношу извинения, потому что я сделал что-то нехорошее. Как говорил Киву, руки нужно оставлять дома. Я надеюсь, что больше никогда этого не повторится.

Мы играли как зрелая команда. У нас молодая команда, но мы играли с характером. Я очень горжусь тем, что мы показали отличную игру, которую повторим в субботу против «Ювентуса». Через 64 часа у нас еще один важный матч, и нам нужно быть сосредоточенными. Было важно показать такую игру, особенно после поражения от ”Фиорентины», – сказал Фабрегас.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А это не красная Фабрегасу? Что у них там вообще в Серии А происходит?
Ответ oiiemo
А это не красная Фабрегасу? Что у них там вообще в Серии А происходит?
Бардак
Ответ oiiemo
А это не красная Фабрегасу? Что у них там вообще в Серии А происходит?
Красная Аллегри за то, что Фабрегас схватил за футболку Салемакерса.
В этот же день Маротта по телевизору рассказывал, что Интер судят по тем же правилам, что и другие команды серии а.
Непонятно, что хуже - уровень футбола, который показывают итальянские клубы (все проиграли в ЛЧ) или уровень судейства у них в чемпионате… главный тренер (!!!) команды придерживает игрока соперника в динамике игры и вместо того, чтобы удалить ЕГО, удаляют тренера пострадавшей в этом эпизоде команды, который справедливо возмутился таким поведением и последовавшим бездействием судьи! Мда…
Ответ BAvaretc2000
Непонятно, что хуже - уровень футбола, который показывают итальянские клубы (все проиграли в ЛЧ) или уровень судейства у них в чемпионате… главный тренер (!!!) команды придерживает игрока соперника в динамике игры и вместо того, чтобы удалить ЕГО, удаляют тренера пострадавшей в этом эпизоде команды, который справедливо возмутился таким поведением и последовавшим бездействием судьи! Мда…
Весело у нас там, да?)
позорище, а не чемпионат
ДНК Барселоны во всей красе. После матча хоть не надо, как в прошлый раз, что возили Милан и результат не по делу?
