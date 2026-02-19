  • Спортс
  Артета про 2:2 с «Вулвс»: «Арсенал» играл не так, как надо для победы. Нужно принять этот удар, мы его заслужили. Лучше не давать сейчас оценок, легко сказать что-то, что навредит команде»
47

Артета про 2:2 с «Вулвс»: «Арсенал» играл не так, как надо для победы. Нужно принять этот удар, мы его заслужили. Лучше не давать сейчас оценок, легко сказать что-то, что навредит команде»

Артета о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Арсенал» нестабилен и заслужил этот удар.

Микель Артета прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в АПЛ.

«Очень сложно это принять. Во втором тайме мы играли не так, как должны были и как нужно для победы в матче АПЛ. Лучше не давать сейчас оценок, у всех сейчас слишком много эмоций. Нужно принять этот удар, мы его заслужили.

Легко на эмоциях сказать что-то, что навредит команде. Все хотят как можно лучшего. Надо переживать и трудные времена. Сегодня мы заплатили свою цену на последней минуте. Надо делать базовые вещи намного лучше, чем делали мы.

Надо критически отнестись к себе, потому что мы сыграли недостаточно хорошо. В последние месяцы в чемпионате мы выступаем нестабильно.

В тяжелую минуту нужно показать, насколько сильно мы хотим победить и насколько мы хороши. Надо проявить характер», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

Короче, мы не доминировали.
Короче, мы не доминировали.
Ну и не очень-то мне хотелось.😁😁😁
Поздравляю Сити с очередным чемпионством, добавил Маэстро.
Поздравляю Сити с очередным чемпионством, добавил Маэстро.
Сити тоже обделается 💯%
При счете 1:2 в пользу арсенала, они:

Подавали угловой МИНУТУ.
+
3 ёх минутный Театр имени Троссарда, якобы получившего сильный удар по голове.

Итог очень даже честный, нечего против 20ой команды тянуть время.
Как не старался Пеп сделать Артету чемпионом, Микель все равно об0ср@лся
Этот доминатор сломался, несите нового...
Эээххх, опять... А впереди еще матчи с топами....))) Хорошо что я болею за Фулхэм) Просто болеешь за то, чтобы не вылетели)
Эээххх, опять... А впереди еще матчи с топами....))) Хорошо что я болею за Фулхэм) Просто болеешь за то, чтобы не вылетели)
Ахаха, красава!
Седня траур в Ислингтоне.
Дождливой ночью умерла очередная мечта о титуле. 22-я подряд.
ФК Арсенал - серийный убийца.

ПС. Саку с новым контрактом.
Где то месяц может 1,5 назад на ветках Арсенала праздновали ЧЕМПИОНСТВО) ну как теперь то дела?)
Где то месяц может 1,5 назад на ветках Арсенала праздновали ЧЕМПИОНСТВО) ну как теперь то дела?)
Каждый год празднуют) Болельщики Арсенала - чемпионы по празднованию преждевременных чемпионств
Где то месяц может 1,5 назад на ветках Арсенала праздновали ЧЕМПИОНСТВО) ну как теперь то дела?)
Я болельщик Арсенала с конца 90-х. Я не праздновал! Я всегда писал, что при Артете ничего ни не выиграют.
« надо проявить характер « .. да уж пора уже, заждались
Вообщем были проблемы с доминированием
Рекомендуем