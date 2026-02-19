Артета про 2:2 с «Вулвс»: «Арсенал» играл не так, как надо для победы. Нужно принять этот удар, мы его заслужили. Лучше не давать сейчас оценок, легко сказать что-то, что навредит команде»
Микель Артета прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в АПЛ.
«Очень сложно это принять. Во втором тайме мы играли не так, как должны были и как нужно для победы в матче АПЛ. Лучше не давать сейчас оценок, у всех сейчас слишком много эмоций. Нужно принять этот удар, мы его заслужили.
Легко на эмоциях сказать что-то, что навредит команде. Все хотят как можно лучшего. Надо переживать и трудные времена. Сегодня мы заплатили свою цену на последней минуте. Надо делать базовые вещи намного лучше, чем делали мы.
Надо критически отнестись к себе, потому что мы сыграли недостаточно хорошо. В последние месяцы в чемпионате мы выступаем нестабильно.
В тяжелую минуту нужно показать, насколько сильно мы хотим победить и насколько мы хороши. Надо проявить характер», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Подавали угловой МИНУТУ.
+
3 ёх минутный Театр имени Троссарда, якобы получившего сильный удар по голове.
Итог очень даже честный, нечего против 20ой команды тянуть время.
Дождливой ночью умерла очередная мечта о титуле. 22-я подряд.
ФК Арсенал - серийный убийца.
ПС. Саку с новым контрактом.