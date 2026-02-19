  • Спортс
  • «Буде-Глимт» повторил достижение «Зенита», «Бенфики» и «Панатинаикоса» в ЛЧ, обыграв трех соперников из топ-лиг подряд
6

«Буде-Глимт» повторил достижение «Зенита», «Бенфики» и «Панатинаикоса» в ЛЧ, обыграв трех соперников из топ-лиг подряд

«Буде-Глимт» повторил достижение «Зенита» в ЛЧ.

«Буде-Глимт» стал всего четвертым клубом, выступающим за пределами топ-лиг, которому удалось обыграть трех подряд представителей этих чемпионатов в Лиге чемпионов.

Норвежская команда сегодня обыграла «Интер» на своем поле в первом стыковом матче плей-офф – 3:1. 28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико», а 20 января «Буде-Глимт» дома победил «Манчестер Сити» – 3:1.

Прежде подобного добивались только «Панатинаикос»-2001/02, «Бенфика»-2005/06 и «Зенит»-2015/16.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
6 комментариев
Набрались опыта при просмотре матчей Зенита
Обыграть Интер, Атлетико и Сити посложнее будет, чем Лион и Валенсию
"Зенит" дважды победил "Лион", а потом "Валенсию".
"Бенфика" победила "Манчестер Юнайтед", а потом дважды "Ливерпуль".

И только "Панатинаикос" побеждал три разных клуба из топ-5 чемпионатов: "Шальке-04", "Мальорка", "Арсенал".
Ответ Евгений Рубашкин
"Зенит" дважды победил "Лион", а потом "Валенсию". "Бенфика" победила "Манчестер Юнайтед", а потом дважды "Ливерпуль". И только "Панатинаикос" побеждал три разных клуба из топ-5 чемпионатов: "Шальке-04", "Мальорка", "Арсенал".
раньше система была другая, поэтому приходилось по 2 раза с одними и теми же играть
Ответ Евгений Рубашкин
"Зенит" дважды победил "Лион", а потом "Валенсию". "Бенфика" победила "Манчестер Юнайтед", а потом дважды "Ливерпуль". И только "Панатинаикос" побеждал три разных клуба из топ-5 чемпионатов: "Шальке-04", "Мальорка", "Арсенал".
В чужих руках всегда толще.
Что эта команда себе позволяет? Там орудует свой Бердыев?
