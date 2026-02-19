«Буде-Глимт» повторил достижение «Зенита», «Бенфики» и «Панатинаикоса» в ЛЧ, обыграв трех соперников из топ-лиг подряд

«Буде-Глимт» повторил достижение «Зенита» в ЛЧ.

«Буде-Глимт» стал всего четвертым клубом, выступающим за пределами топ-лиг, которому удалось обыграть трех подряд представителей этих чемпионатов в Лиге чемпионов.

Норвежская команда сегодня обыграла «Интер » на своем поле в первом стыковом матче плей-офф – 3:1. 28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико », а 20 января «Буде-Глимт» дома победил «Манчестер Сити » – 3:1.

Прежде подобного добивались только «Панатинаикос»-2001/02, «Бенфика »-2005/06 и «Зенит»-2015/16.