«Буде-Глимт» повторил достижение «Зенита», «Бенфики» и «Панатинаикоса» в ЛЧ, обыграв трех соперников из топ-лиг подряд
«Буде-Глимт» повторил достижение «Зенита» в ЛЧ.
«Буде-Глимт» стал всего четвертым клубом, выступающим за пределами топ-лиг, которому удалось обыграть трех подряд представителей этих чемпионатов в Лиге чемпионов.
Норвежская команда сегодня обыграла «Интер» на своем поле в первом стыковом матче плей-офф – 3:1. 28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико», а 20 января «Буде-Глимт» дома победил «Манчестер Сити» – 3:1.
Прежде подобного добивались только «Панатинаикос»-2001/02, «Бенфика»-2005/06 и «Зенит»-2015/16.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
"Бенфика" победила "Манчестер Юнайтед", а потом дважды "Ливерпуль".
И только "Панатинаикос" побеждал три разных клуба из топ-5 чемпионатов: "Шальке-04", "Мальорка", "Арсенал".