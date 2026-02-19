  • Спортс
  • Киву об 1:3: «Интер» старался, несмотря на состояние поля. Это не оправдание, но я не могу сильно винить своих игроков. «Буде-Глимт» лучше привык к этому полю»
19

Кристиан Киву прокомментировал поражение от «Буде-Глимт».

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о выездном поражении от «Буде-Глимт» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

«Команда очень старалась, у нее был хороший настрой на протяжении всех 90 минут. Мы поплатились за ошибки при контратаках. Команда старалась, несмотря на состояние поля. Это не оправдание, но я не могу сильно винить своих игроков.

Теперь нам нужно подвести итоги, после этого матча у нас есть несколько небольших проблем. Через три дня игра с «Лечче». Лаутаро? Думаю, мы его потеряли, он получил травму. Но есть проблемы есть и у других игроков. Что значит «потеряли Лаутаро»? Это значит, что Лаутаро получил травму, довольно серьезную.

Они лучше привыкли к этому полю, это не оправдание. Все еще возможно, ведь ответный матч еще впереди. Мы знали, что они могут доставить нам проблемы га контратаках, и теперь мы постараемся добиться выхода в следующий раунд на «Сан-Сиро», – сказал Киву.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Даниэле Мари
Аспмюра
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ золотые третьи места
11 на 11 всегда труднее
«Буде лучше привык к честному футболу» сказал Киву
Плохому танцору....
Ответ paratruper17
Плохому танцору....
Комментарий скрыт
Ответ Giggs
Комментарий скрыт
я играл на траве, на асфальте, на резинке, на песке, на паркете.
жаль, у Атлетико не было таких оправданий.
Оно было одинаковое для обеих команд, как бэ.
Потеря Лаутаро огромный минус, но выход пенсии на поле в таком матче, едва объясним необходимостью ротации.
Киву серьезно осложнил задачу выхода в следующий круг.
что-то тренер Буде не плачет, когда играет на натуральном газоне, дескать мы привыкли играть на искусственном поле...
Просто ла пенны не было 😂😂😂
Не позорь ник
всё играют в одинаковых условиях...футболисты профессионалы.
напоминает нытьё сбитого лётчика 😂
Рекомендуем