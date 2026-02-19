  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Коллимор о конфликте Престианни с Винисиусом: «Следует запретить прикрывать рот рукой или футболкой. Если игрок не может общаться в рамках правил – надо наказывать»
22

Коллимор о конфликте Престианни с Винисиусом: «Следует запретить прикрывать рот рукой или футболкой. Если игрок не может общаться в рамках правил – надо наказывать»

Стэн Коллимор: надо запретить прикрывать рот футболкой.

Экс-нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор отреагировал на эпизод, в котором Джанлука Престианни оскорблял Винисиуса Жуниора.

Футболист «Бенфики» закрыл рот футболкой и назвал вингера «Реала» то ли обезьяной, то ли педиком.

«В профессиональном футболе следует запретить прикрывать рот рукой или футболкой. Если футболисты не могут общаться с партнерами или соперниками, оставаясь в рамках закона и духа игры, то их следует наказывать.

Никого не интересует, посылает ли один футболист другого, говорят ли соперники о том, что было принято паршивое решение, или о том, что они собираются встретиться в городе после матча. Но нельзя скрывать гомофобные, расистские, религиозные или любые другие высказывания.

Есть современная тенденция в равной степени как чрезмерно опекать великовозрастных мальчишек, так и скрывать все, что может кого-либо заинтересовать. 

ФИФА, пора наказывать на уровне правил за попытку незаметно сказать то, чего говорить не надо. В туннеле, раздевалке, комнате отдыха на это достаточно времени», – написал Коллимор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Стэна Коллимора
дискриминация
logoвысшая лига Португалия
logoДжанлука Престианни
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
правила
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
Стэн Коллимор
logoФИФА
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно запретить любые взгляды на соперников. Может во взгляде будет усмешка о расовой принадлежности и не дай Бог харассменте.
Ответ Dark.Babysitter
Нужно запретить любые взгляды на соперников. Может во взгляде будет усмешка о расовой принадлежности и не дай Бог харассменте.
Не понял. Дышать можно?
Ответ El Shininho
Не понял. Дышать можно?
Только в сторону белого
И воду пить запретите. А то вдруг через бутылку пробулькает что-то оскорбительное.
Английский аналог роскомнадзора принял резюме Коллимора и счёл его потенциально очень ценным сотрудником.
И футболки следует сделать с глубоким вырезом(декольте), чтобы расисты не позволяли себе лишнего.
Ответ Фут.Боль
И футболки следует сделать с глубоким вырезом(декольте), чтобы расисты не позволяли себе лишнего.
И ещё делать их обтягивающими
это уже совсем бред
Ответ Rio (BLR)
это уже совсем бред
Почему бред?) хорошее правило. Если бы не это глупое правило, ситуацииэя между Престианни и Винисиусом просто не случилась бы
продолжается перекличка кретинов.
Комментарий удален модератором
Ответ Hunter Hunterr
Комментарий удален модератором
Меня за несравнимо более аккуратное вуалирование нехороших слов наглухо банили. Вот любопытно даже, забанят ли этого юзера) За первое, не за обезьяну.
Ответ Hunter Hunterr
Комментарий удален модератором
Так-то и ты этого достоин, но не обязательно же кричать об этом)
Отличная идея, кстати
У меня есть идея лучше. Нужно чтобы все коричневые бегали с микрофонами и камерами, и записывали всё что вокруг них происходит.
Сколько смотрю ла лигу игроки всегда прикрывают рот когда разговаривают наверно все расисты там поголовно и все про винт говорят …
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
3 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
8 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
8 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
8 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
10 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
18 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
19 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
53 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1 минуту назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
1 минуту назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
6 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
21 минуту назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
28 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Рекомендуем