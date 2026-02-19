  • Спортс
  • Аллегри об удалении в матче с «Комо»: «Фабрегас придерживал Салемакерса, я защищал Алексиса. В следующий раз я тоже сделаю подкат, когда кто-то будет бежать у линии»
3

Массимилиано Аллегри объяснил свое удаление в матче с «Комо».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Комо» в 24-м туре Серии А (1:1).

На 80-й минуте этого матча Аллегри получил красную карточку за перепалку с тренерским штабом соперника. 

«Игра с «Комо» была непростой. Пропустив первой, команда отреагировала хорошо. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуться на победный путь в воскресном матче с «Пармой».

Это был сложный матч, временами скучный. Леау хорошо действовал в эпизоде с забитым голом, как и Яшари, отдавший результативную передачу. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать».

Об удалении

«Я думаю, что был фол. Салемакерс пытался вернуть мяч, и я думаю, Фабрегас придерживал его».

О том, что Фабрегас признался в этом

«Я понимаю, но тогда в следующий раз, когда кто-то будет бежать у линии, я сделаю подкат и тоже войду на поле. Я пошел туда, чтобы защитить Салемакерса, и на меня набросился один из сотрудников «Комо», – сказал Аллегри. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Не неудивительно, ведь Фобрегас - выпускник школы эль Бадалоны
Ответ Vakhore
Не неудивительно, ведь Фобрегас - выпускник школы эль Бадалоны
Вот это юмор! Вау
и ведь Максон это реально сделает. кинет ещё пиджак в морду судье и красиво в закат
