«Буде-Глимт» обыграл подряд «Ман Сити», «Атлетико» и «Интер», общий счет – 8:3

«Буде-Глимт» обыграл третий топ-клуб подряд.

«Буде-Глимт » нанес поражение третьему гранду европейского футбола подряд.

Норвежская команда сегодня обыграла «Интер » на своем поле в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов – 3:1.

28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико », а 20 января «Буде-Глимт» дома победил «Манчестер Сити » – 3:1.

Ответная игра с «Интером» пройдет 24 февраля.