«Буде-Глимт» обыграл подряд «Ман Сити», «Атлетико» и «Интер», общий счет – 8:3
«Буде-Глимт» обыграл третий топ-клуб подряд.
«Буде-Глимт» нанес поражение третьему гранду европейского футбола подряд.
Норвежская команда сегодня обыграла «Интер» на своем поле в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов – 3:1.
28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико», а 20 января «Буде-Глимт» дома победил «Манчестер Сити» – 3:1.
Ответная игра с «Интером» пройдет 24 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Завидую норвежцам белой завистью. Я бы мечтал болеть за свою маленькую команду с доморощенными игроками которые гремят в еврокубках. Но к сожалению в моей стране есть только битва госкорпораций с бюджетами в десятки миллионов евро и страдания несчастных клубов на госбюджете с последующим переходом в небесную лигу, а в моем городе есть только фк «Миллер»