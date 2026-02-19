73

«Буде-Глимт» обыграл подряд «Ман Сити», «Атлетико» и «Интер», общий счет – 8:3

«Буде-Глимт» обыграл третий топ-клуб подряд.

«Буде-Глимт» нанес поражение третьему гранду европейского футбола подряд.

Норвежская команда сегодня обыграла «Интер» на своем поле в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов – 3:1. 

28 января в Мадриде со счетом 2:1 был обыгран «Атлетико», а 20 января «Буде-Глимт» дома победил «Манчестер Сити» – 3:1.

Ответная игра с «Интером» пройдет 24 февраля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБуде-Глимт
logoАтлетико
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Норвегия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИнтер
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Представляете, если гипотетически такое бы произошло с российским клубом? У нас бы лет 20 пересказывали это достижение на ежедневной основе, как сейчас раз квартал стабильно выходит ностальгический материал про евро 2008. А для Буде это очередной яркий евро сезон коих было уже несколько.

Завидую норвежцам белой завистью. Я бы мечтал болеть за свою маленькую команду с доморощенными игроками которые гремят в еврокубках. Но к сожалению в моей стране есть только битва госкорпораций с бюджетами в десятки миллионов евро и страдания несчастных клубов на госбюджете с последующим переходом в небесную лигу, а в моем городе есть только фк «Миллер»
Ответ dontpanic19
Представляете, если гипотетически такое бы произошло с российским клубом? У нас бы лет 20 пересказывали это достижение на ежедневной основе, как сейчас раз квартал стабильно выходит ностальгический материал про евро 2008. А для Буде это очередной яркий евро сезон коих было уже несколько. Завидую норвежцам белой завистью. Я бы мечтал болеть за свою маленькую команду с доморощенными игроками которые гремят в еврокубках. Но к сожалению в моей стране есть только битва госкорпораций с бюджетами в десятки миллионов евро и страдания несчастных клубов на госбюджете с последующим переходом в небесную лигу, а в моем городе есть только фк «Миллер»
Не фк Миллер, а ФК ЦИРК, с клоуном на тренерском мостике
Ответ dontpanic19
Представляете, если гипотетически такое бы произошло с российским клубом? У нас бы лет 20 пересказывали это достижение на ежедневной основе, как сейчас раз квартал стабильно выходит ностальгический материал про евро 2008. А для Буде это очередной яркий евро сезон коих было уже несколько. Завидую норвежцам белой завистью. Я бы мечтал болеть за свою маленькую команду с доморощенными игроками которые гремят в еврокубках. Но к сожалению в моей стране есть только битва госкорпораций с бюджетами в десятки миллионов евро и страдания несчастных клубов на госбюджете с последующим переходом в небесную лигу, а в моем городе есть только фк «Миллер»
Правда стандартный сезон? Когда они три победы подряд в лч прошлый раз делали? А три подряд победы против топов? Когда обыгрывали финалиста лч прошлый раз? Ну раз сезон "очередной"
Норвежский футбол в целом на подъёме. У них и сборная в порядке и игроки в топ клубах.
Ответ Blaumerc
Норвежский футбол в целом на подъёме. У них и сборная в порядке и игроки в топ клубах.
плюсую, всегда интересно следить за тесными лошадками
Ответ Sultan Aidar
плюсую, всегда интересно следить за тесными лошадками
Тесные лошадки 😆
С Детства За Буде 🥳🥳🥳
Помню, кто-то тут писал, что они - не уровень ЛЧ, явно не смотря их матчи даже
Помню лет 5-7 назад тут на спортсе вроде в комментариях кто-то сказал про набирающего ход норвежского монстра, который у себя в лиге всех уничтожает, о них тогда почти никто не слышал. Этим монстром был Буде-Глимт.
Ответ Экспертное мнение
Помню лет 5-7 назад тут на спортсе вроде в комментариях кто-то сказал про набирающего ход норвежского монстра, который у себя в лиге всех уничтожает, о них тогда почти никто не слышал. Этим монстром был Буде-Глимт.
Им, кстати, не хватило одного очка до чемпионства в последнем сезоне , выиграл ФК Викинг, может, и эти парни отожгут в новом сезоне ЕК))
Буде-Глимт Хайкина
Просто браво!👏
Буде будет Глимт. Глимт. Будет будет Глимт. Глимт.
Не такие уж и простые норвежцы, у них и игра красивая
Их футбол чистый Рок-н-ролл🤘
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Итальянские клубы проиграли первые матчи плей-офф ЛЧ с общим счетом 3:10
18 февраля, 22:07
«Интер» потерпел первое поражение за 7 матчей – от «Буде-Глимт». В ЛЧ у команды Киву 4 поражения в пяти последних играх
18 февраля, 21:56
«Буде-Глимт» победил «Интер» – 3:1. Хег забил и ассистировал Фету и Хеуге
18 февраля, 21:54
Рекомендуем
Главные новости
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
7 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
7 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
7 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
9 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
17 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
18 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
37 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
52 минуты назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
43 секунды назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
43 секунды назадИгры
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
5 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
20 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
27 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Рекомендуем