  • У «Арсенала» 2 победы в 7 последних турах АПЛ. Команда Артеты опережает «Ман Сити» на 5 очков, сыграв на матч больше
106

«Арсенал» выиграл лишь 2 из 7 последних матчей в АПЛ.

«Арсенал» снова потерял очки в АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» в 31-м туре чемпионата Англии (2:2). В семи последних матчах этого турнира «канониры» одержали лишь две победы – над «Лидсом» (4:0) и «Сандерлендом» (3:0). Также на этом отрезке они 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. 

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 игр. «Манчестер Сити», идущий вторым, отстает на 5 баллов и имеет матч в запасе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
106 комментариев
начинать почти за тайм сушить против последней команды АПЛ, это сильно

у Арсенала отличный состав, хороший тренер, готовность играть в разных режимах, но ментальность котенка
Ответ revodrok
Комментарий скрыт
Ответ revodrok
У Арсенала хороший состав и слабый тренер, что доказывается уже не первый год
и ливерпульский квадрупл перейдёт Арсеналу 😁
Ответ Streetbor
ливер так-то апл заработал, а тут будто 3*лупл
Лондон красный.....от стыда.
этих двух клоунов в защите орсенала на полном серьёзе сравнивали со связкой Карвальо-Терри и Видич-Фердинанд.
Ответ Grime Font
Дьокериш вообще там за какие-то столы с Холландом садился,а оказался пока под ним.
Ответ Grime Font
Мда , а нам втирали про рекорд Челси (15 пропущенных)
Вот сегодня можно сказать, что Арсенал проиграл чемпионство. Когда ты играешь с командой, которая идет на последнем месте и выносишь мяч после каждой их атаки, а не пытаешься за счет класса довести игру до победы, то видно, что психологии победителя и просто банальной уверенности у тебя нет. А когда нет уверенности, то будут продолжаться потери очков с такими командами
Любимый весенний Арсенал. Артета живёт по календарю Майа- сезон заканчивается 21 декабря)
А многие предупреждали бесноватых глоров доминатора,что рано себе кубок вручили, и слишком заносчиво себя ведут.Они забыли,что чемпионат длинный и умеет удивлять.
Ответ ST.BRIDGE1905
Да, понтов было очень много
Ответ ST.BRIDGE1905
настоящие фанаты арсенала на личном опыте никогда не будут говорить что они чемпионы до конца чемпионата, и чемпионат ещё кстати не окончен
Артета по привычке тащит чашку в зубках своему лысому хозяину.
Как же достало.
Фирменное блюдо шеф-повара Микеля Физретты "подлива по-арсенальски" подано!
Никогда не подводит маэстро с ней!
Даже праймовый Сток Сити играл куда привлекательнее
Ответ Мент-Кент
Кажется кто-то не может составить предложение без "даже")
Ответ Мент-Кент
Само сравнение оскорбительное для Сток- Сити. Ты бы ещё сравнил Витю Дьокереша с Краучем)
