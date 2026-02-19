У «Арсенала» 2 победы в 7 последних турах АПЛ. Команда Артеты опережает «Ман Сити» на 5 очков, сыграв на матч больше
«Арсенал» выиграл лишь 2 из 7 последних матчей в АПЛ.
«Арсенал» снова потерял очки в АПЛ.
Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» в 31-м туре чемпионата Англии (2:2). В семи последних матчах этого турнира «канониры» одержали лишь две победы – над «Лидсом» (4:0) и «Сандерлендом» (3:0). Также на этом отрезке они 4 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 игр. «Манчестер Сити», идущий вторым, отстает на 5 баллов и имеет матч в запасе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
у Арсенала отличный состав, хороший тренер, готовность играть в разных режимах, но ментальность котенка
Как же достало.
Никогда не подводит маэстро с ней!