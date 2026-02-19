«Бенфика» опровергла, что президент клуба Руй Кошта вступил в стычку с представителем «Реала» после матча ЛЧ: «Ложное и необоснованное обвинение»

«Бенфика» опровергла, что Руй Кошта вступил в стычку с представителем «Реала».

«Бенфика » опровергла информацию, что у президента клуба Руя Кошты произошел конфликт с представителем «Реала » после матча в ЛЧ (0:1).

Сообщалось, что в подтрибунке случилась потасовка со взаимными оскорблениями.

«Утверждение о том, что президент «Бенфики» был вовлечен в какой-либо конфликт или физическое столкновение с представителем «Реала», не соответствует действительности. Это полностью ложное и необоснованное обвинение», – говорится в заявлении «Бенфики».

