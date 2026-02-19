Итальянские клубы проиграли первые матчи плей-офф ЛЧ с общим счетом 3:10
Все клубы Серии А могут вылететь из плей-офф Лиги чемпионов еще до 1/8 финала.
Три оставшиеся в турнире команды потерпели поражения в первых стыковых матчах. «Интер» сегодня уступил «Буде-Глимт» (1:3), вчера «Ювентус» был разгромлен «Галатасараем», а «Аталанта» проиграла «Боруссии» (0:2).
Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля в Италии.
Напомним, что действующий победитель итальянского чемпионата, «Наполи», не сумел преодолеть общий этап ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ювентусу нужны сильные Интер, Милан, Наполи, Рома, Лацио и так далее. Все это работает и в обратную сторону. А откуда этому взяться, когда денег нет, инвестиций нет? Увы.
П.с.
Да, в финалах еврокубков были. Сборная взяла там Евро (а что с ЧМ там…?). Это не показатель. Системы развития нет. А вот устойчивая деградация очевидна абсолютно
Не претендую на истину в последней инстанции
Аталанта брала ЛЕ
Сборная чемпион Европы предыдущий
Какой-то подгон под ответ получился
Если все матчи ответные выиграют, что тогда будут говорить