Итальянские клубы проиграли первые матчи плей-офф ЛЧ с общим счетом 3:10

Все клубы Серии А могут вылететь из плей-офф Лиги чемпионов еще до 1/8 финала.

Три оставшиеся в турнире команды потерпели поражения в первых стыковых матчах. «Интер» сегодня уступил «Буде-Глимт» (1:3), вчера «Ювентус» был разгромлен «Галатасараем», а «Аталанта» проиграла «Боруссии» (0:2).

Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля в Италии.

Напомним, что действующий победитель итальянского чемпионата, «Наполи», не сумел преодолеть общий этап ЛЧ.

Конте с Наполи зарешал и отлетел еще на стадии группового этапа. На опыте. Легенда!
Парик обязан возглавить Реал, чтобы отлететь еще на групповом этапе ЛЧ😆
А почему Реал?
Ничего удивительного нет. Можно долго и «смешно» шутить друг над другом сколько угодно в комментах в другой стране, а по факту итальянский футбол в системном кризисе, выхода из которого и близко не видно. Менеджмент слаб - руководство полоумное, системы подготовки футболистов и работы с талантами - может, не то, что нет, но она точно сильно уступает немецкой и французской, тем более испанской. И многое зависит от внешнего контура - сколько там лет миланским клубам не дают новый стадион построить? А с другими как? Смотришь 80% трансляций со стадионов, которые еще восстание Спартака помнят.
Ювентусу нужны сильные Интер, Милан, Наполи, Рома, Лацио и так далее. Все это работает и в обратную сторону. А откуда этому взяться, когда денег нет, инвестиций нет? Увы.

П.с.
Да, в финалах еврокубков были. Сборная взяла там Евро (а что с ЧМ там…?). Это не показатель. Системы развития нет. А вот устойчивая деградация очевидна абсолютно

Не претендую на истину в последней инстанции
Зато Комо выходит без итальянцев в составе, и наши противники лимита в экстазе, а вот Будё-то как раз почти полностю своими играет, и сборная Норвегии на подъёме. Чо ж итальянцам, великой футбольной нации, конкуренция не помогает никак, а норвежцам не мешает отсутствие конкуренции со стороны кучи иностранцев?
значит пора топам продаваться шейхам и мериканцам, что б деньги пришли)
Сериалу нужны реформы, такими темпами окончательно скатятся в пердив
Интер в финале ЛЧ был
Аталанта брала ЛЕ
Сборная чемпион Европы предыдущий

Какой-то подгон под ответ получился
Если все матчи ответные выиграют, что тогда будут говорить
Такие финалы как у Интера лучше вообще не вспоминать. Победа на Евро была 5 лет назад, на следующем же был бездарный вылет от Швейцарии, а на ЧМ были последний раз аж в 2014.
это уже не случайность, год назад Фейе, Брюгге и ПСВ выбили итальянские клубы
Там клубы уровень ЧемпионШипа
а сборная Италии ещё намного хуже
Совсем Норвегия не жалеет Италию.
Не, ну Ювентус и Аталанта хотя бы профессиональным клубам продудонили, крепким середнякам ближе к топам, а наш Интер каким-то любителям, если это не стыд, то что тогда ? А ведь как наши нерадзурцы смеялись над Ювентусом, эх ладно
Эти "любители" Рому Моуриньо прихлопнули так-то
Экое достижение. Да и было давненько.
Аталанта хотя бы с Боруссией играла не последней командой Европы и в ЛЧ Дортмунд всегда хорош. А эти двое бенефис позора Сериала устроили, чей слив позорнее другого)
Надеюсь сборная не выйдет на ЧМ, клубы отлетят в этом раунде! Только так почистят руководство Серии А , замешанное в кабинетных играх!
А кто-то ведь считал что это второй чемпионат после АПЛ, ну, наверное по унылости, так как по силе он даже хуже Франции.
Отчасти - да. Команд уровня ПСЖ в Италии нет
