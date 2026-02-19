Итальянские клубы проиграли первые матчи плей-офф ЛЧ с общим счетом 3:10

Все клубы Серии А могут вылететь из плей-офф Лиги чемпионов еще до 1/8 финала.

Три оставшиеся в турнире команды потерпели поражения в первых стыковых матчах. «Интер » сегодня уступил «Буде-Глимт » (1:3), вчера «Ювентус » был разгромлен «Галатасараем», а «Аталанта» проиграла «Боруссии » (0:2).

Ответные матчи пройдут 24 и 25 февраля в Италии.

Напомним, что действующий победитель итальянского чемпионата, «Наполи», не сумел преодолеть общий этап ЛЧ.