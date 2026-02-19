«Интер» потерпел первое поражение за 7 матчей – от «Буде-Глимт». В ЛЧ у команды Киву 4 поражения в пяти последних играх
«Интер» проиграл впервые за 7 матчей.
Прервалась серия побед «Интера».
Сегодня команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» со счетом 1:3 в первой стыковой игре за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого миланцы выиграли 6 матчей подряд с общим счетом 20:5.
В пяти последних играх Лиги чемпионов «Интер» потерпел четыре поражения.
21 февраля «нерадузрри» встретятся с «Лечче» в Серии А. Ответная игра с «Буде-Глимт» состоится 24 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Буде Глимт молодцы!!!
но в Милане будет сложно))))