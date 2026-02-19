  • Спортс
  • «Интер» потерпел первое поражение за 7 матчей – от «Буде-Глимт». В ЛЧ у команды Киву 4 поражения в пяти последних играх
«Интер» потерпел первое поражение за 7 матчей – от «Буде-Глимт». В ЛЧ у команды Киву 4 поражения в пяти последних играх

«Интер» проиграл впервые за 7 матчей.

Прервалась серия побед «Интера». 

Сегодня команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» со счетом 1:3 в первой стыковой игре за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого миланцы выиграли 6 матчей подряд с общим счетом 20:5.

В пяти последних играх Лиги чемпионов «Интер» потерпел четыре поражения.

21 февраля «нерадузрри» встретятся с «Лечче» в Серии А. Ответная игра с «Буде-Глимт» состоится 24 февраля. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Ну, а чего они хотели? Против норвежцев во время зимней Олимпиады
Ответ Yogurt4Panda
Ну, а чего они хотели? Против норвежцев во время зимней Олимпиады
тем более 11 на 11
Вот и настали времена, когда Норвегия насилует Италию. Что в клубном футболе, что на уровне сборных)
Ответ deimon7.7
Вот и настали времена, когда Норвегия насилует Италию. Что в клубном футболе, что на уровне сборных)
там ещё и финны 11-0 их во все щели в особо циничной манере
Ответ Акан Есимсеит
Красавчики Буде!
Согласен , играли красиво и забрали свое
Ответ Акан Есимсеит
Красавчики Буде!
У них сегодня праздник , молодцы конечно
Бастони даже на ничью не нанырял.
Ответ igls54
Бастони даже на ничью не нанырял.
Уже не актуально бро, лучше пошутить как продули глимту)
Слишком большая ротация была для Интера. Киву явно недооценил соперника. Пенсионеры доигрывают явно
Ответ zakariaagro
Слишком большая ротация была для Интера. Киву явно недооценил соперника. Пенсионеры доигрывают явно
Скорости колосально разные были , бегали только барелла и лаутаро и пио старался . А вот зачем выпустили энрике это вообще огонь, этот парень просто не знает что делает и где он))
Ответ Адам Сатуев
Скорости колосально разные были , бегали только барелла и лаутаро и пио старался . А вот зачем выпустили энрике это вообще огонь, этот парень просто не знает что делает и где он))
Так же как и Карлос Аугусто которого непонятно за что держат. 0 креатива в атаке. Дармиан, Мхитарян, Ачерби, слишком сильно сдали.
Вчера у фанатов симулинтера было торжество , а сегодня печаль...
Ответ Kitay Fanat
Вчера у фанатов симулинтера было торжество , а сегодня печаль...
И не говори, такие счастливые ходили, что аж забыли -- в ЛЧ судьи дороже стоят
Ответ Neromog
И не говори, такие счастливые ходили, что аж забыли -- в ЛЧ судьи дороже стоят
Как остроумно! В школе завтра повтори шутку, там может быть оценят
Вслед за Атлетико и МанСити Интер выпил горькую чашу поражения.
Буде Глимт молодцы!!!
но в Милане будет сложно))))
Кеви где основной состав это же плей-оффт ты же ненормальный человек Или ты не хочешь выиграть в Лиге Чемпионов специально ты так делал где ещë раз где Димарко где Бессик где Зелинский Почему они сразу не играл Первый тайм ты виноват Кеви😡
Ответ Dghg Fghgg
Кеви где основной состав это же плей-оффт ты же ненормальный человек Или ты не хочешь выиграть в Лиге Чемпионов специально ты так делал где ещë раз где Димарко где Бессик где Зелинский Почему они сразу не играл Первый тайм ты виноват Кеви😡
Захотел в индзаги поиграть , тот всю группу вторым составом играл стабильно
весомая заявка на вылет из турнира
