«Интер» потерпел первое поражение за 7 матчей – от «Буде-Глимт». В ЛЧ у команды Киву 4 поражения в пяти последних играх

«Интер» проиграл впервые за 7 матчей.

Прервалась серия побед «Интера ».

Сегодня команда Кристиана Киву уступила «Буде-Глимт» со счетом 1:3 в первой стыковой игре за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. До этого миланцы выиграли 6 матчей подряд с общим счетом 20:5.

В пяти последних играх Лиги чемпионов «Интер» потерпел четыре поражения.

21 февраля «нерадузрри» встретятся с «Лечче» в Серии А. Ответная игра с «Буде-Глимт » состоится 24 февраля.