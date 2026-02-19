«Милан» на 7 очков отстает от «Интера» после 25 туров Серии А и на 4 балла опережает «Наполи»

«Милан» отстал от «Интера» на 7 очков.

«Милан » потерял очки в перенесенном матче 24-го тура Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Комо» (1:1). Теперь у нее 54 очка после 25 игр в чемпионате.

«Россонери» отстают от лидирующего «Интера » на 7 баллов и на 4 опережают «Наполи ». Замыкает первую четверку «Рома » (47), за ней идет «Ювентус » (46). У «Аталанты» и «Комо» по 42 очка.