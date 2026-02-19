«Милан» на 7 очков отстает от «Интера» после 25 туров Серии А и на 4 балла опережает «Наполи»
«Милан» отстал от «Интера» на 7 очков.
«Милан» потерял очки в перенесенном матче 24-го тура Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Комо» (1:1). Теперь у нее 54 очка после 25 игр в чемпионате.
«Россонери» отстают от лидирующего «Интера» на 7 баллов и на 4 опережают «Наполи». Замыкает первую четверку «Рома» (47), за ней идет «Ювентус» (46). У «Аталанты» и «Комо» по 42 очка.
количество ничейный матчей запредельное, да и само качество игры не лучшее и это они играют ещё один матч в неделю..
Интер все6же заберёт скудетто, и это будет заслужено
все надежды Милана были на тяжелейший календарь Интера с ЛЧ и Кубком. теперь ЛЧ с большой вероятностью слита, так что Интеру нужно забирать свое
