ЦСКА предложил 30 млн евро за Этта-Эйонга, но лучший бомбардир «Леванте» не заинтересован в переходе в РПЛ (Фабрицио Романо)

Карл Этта-Эйонг не захотел переходить в ЦСКА.

Лучший бомбардир «Леванте » Карл Этта-Эйонг якобы отказался от перехода в Россию.

Как сообщают Фабрицио Романо и Бен Джейкобс, ЦСКА предложил 30 миллионов евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 22-летнего нападающего. Испанский клуб был готов продать игрока, но сам он не намерен переходить в Мир РПЛ .

Камерунский футболист предпочитает остаться в своей нынешней команде до конца сезона и перейти в клуб из топ-лиги летом. Интерес к нему проявляют «Барселона », «Реал», «Манчестер Юнайтед» «Арсенал», «Фулхэм» и «Эвертон».

В текущем сезоне Ла Лиги Этта-Эйонг провел 19 матчей и забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь .

ЦСКА не интересуется Этта-Эйонгом: «Предложений не делали и не собираемся. Рассчитываем на Лусиано»