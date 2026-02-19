ЦСКА предложил 30 млн евро за Этта-Эйонга, но лучший бомбардир «Леванте» не заинтересован в переходе в РПЛ (Фабрицио Романо)
Карл Этта-Эйонг не захотел переходить в ЦСКА.
Лучший бомбардир «Леванте» Карл Этта-Эйонг якобы отказался от перехода в Россию.
Как сообщают Фабрицио Романо и Бен Джейкобс, ЦСКА предложил 30 миллионов евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 22-летнего нападающего. Испанский клуб был готов продать игрока, но сам он не намерен переходить в Мир РПЛ.
Камерунский футболист предпочитает остаться в своей нынешней команде до конца сезона и перейти в клуб из топ-лиги летом. Интерес к нему проявляют «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» «Арсенал», «Фулхэм» и «Эвертон».
В текущем сезоне Ла Лиги Этта-Эйонг провел 19 матчей и забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь.
ЦСКА не интересуется Этта-Эйонгом: «Предложений не делали и не собираемся. Рассчитываем на Лусиано»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
30 миллионов, даже нынешний, очень крутой закуп ЦСКА не стоит и половины этой суммы.