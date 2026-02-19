Игроки «Олимпиакоса» Пирола и Рецос столкнулись головами в матче с «Байером». Первый разбил лоб до крови и продолжил игру в шапочке
Игроки «Олимпиакоса» столкнулись головами в игре с «Байером» в ЛЧ.
Футболисты «Олимпиакоса» Панайотис Рецос и Лоренцо Пирола врезались друг в друга головами в попытке заполучить верховой мяч в ходе игры с «Байером» в Лиге чемпионов (0:0, второй тайм).
Пирола разбил себе лоб, у итальянца началось сильное кровотечение, ему долго оказывали помощь.
Футболист продолжил встречу в защитной шапочке-сеточке. Удар по Рецосу пришелся в область щеки.
Изображения: кадры из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
