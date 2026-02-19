«Милан» 24 матча не проигрывает в Серии А – это лучшая серия за 5 лет
«Милан» продлил серию без поражений в Серии А до 24 матчей – такого не было больше пяти лет.
Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Комо» в перенесенном матче 24-го тура Серии А – 1:1. Главный тренер получил красную карточку в середине второго тайма.
«Россонери» в чемпионате не проигрывают с августа. После поражения в первом туре они одержали 15 побед и 9 раз сыграли вничью.
22 февраля «Милан» встретится с «Пармой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
