  • «Танцуй, Вини! Огонь по расистам!» Защитник ЦСКА Рейс – вингеру «Реала» после расистского скандала
44

Игрок ЦСКА поддержал Винисиуса Жуниора.

Защитник ЦСКА Матеус Рейс поддержал Винисиуса Жуниора после расистского скандала. 

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Танцуй, Вини! Огонь по расистам! 🙏🏽🇧🇷🔥💚», – написал бразильский футболист армейцев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
44 комментария
Ну чувствуется в РПЛ тож будет весело. Активист нашёлся 😂 в Воронеже спечется.
Смешались в кучу кони, люди (с)
Ответ Liver0910
Смешались в кучу кони, люди (с)
👏🏻
Ответ Liver0910
Смешались в кучу кони, люди (с)
скорее, кони и обезьяны...
«Жги расистов»? А белый колпак не предложил?🤓
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Жги расистов»? А белый колпак не предложил?🤓
чёрный же
Ощущение, что потерялась причинно- следственная связь в этой истории.
Фиксируем:
-Бразил забивает охренительный голешник (отпразднуй с командой и нет вопросов).
-Идёт праздновать к угловому флажку перед местными болелами с какими то странными танцами, имитирующими сношение (имеет право, такое же, как и болелы освистывать его)
- Получает замечание (толчок, пинок) от игрока Бенфики.
- Получает жёлтую (то ли за провокацию, то ли за ответную реакцию на замечание (толчок, пинок)
- Не согласен с жёлтой, идёт барагозить и как будто бы хочет уйти с поля и вся команда согласна уйти за ним.
- Возвращается в игру, но тут ему сказали что-то настолько страшное и неприятное через футболку, что прям подорвался жаловаться судье, показывая пальцем на обидчика.
- Дальше вы знаете

То есть сейчас все публичные персоны обсасывают какой-то расизм, все считают своим долгом поддержать негра. Но забывают о том, что началось всё вообще не на почве расизма (который ещё доказать как-то надо).

Ну и пару фактов в копилку.
-Негров по пол команды у всех, но такие истории только у этого персонажа. Прав Моуриньо.
-Неужели действительно так важно, как тебя обозвали. Ты профессионал, просто делай свою работу и не обращай на это внимание. Как будто белых меньше оскорбляют во время матча.

По итогу все эти комплексы бразила выглядят жалко и противно.
Это не красит не то что футболиста, но и клуб. Королевский на секундочку.
Вот эта вот поддержка от всех подряд и есть нарушение причинно следственной связи и игнорирование вышеупомянутых фактов.
Ну и честно говоря, вообще не понимаю почему с этим винисусом все так возятся. Ну не прям топ топ игрок то какой (имхо), заменить можно безболезненно. Но нет, мы будем лоббировать его на золотой мяч, защищать в любой непонятной фигне, нанося репутационный ущерб клубу и не замечать, что сам он чрезвычайно токсичный персонаж.

Честно говоря, хотелось бы, чтобы данный персонаж исчез из поля зрения (ушёл к арабам, завершил карьеру). И было больше разговоров о футболе, а не об этом всём.
Подъехал какой-то олень
А этот то куда полез со своими высказываниями?
какое-то тотальное всеобщее сумасшествие..все упорно делают вид что тут где-то есть расизм. Никто не унижал реально страдающих от притеснений на расовой почве больше чем Винисиус.
Нормального чувака подвезли.😄 Чую даст огня!🤣
не такой активности мы ждём от Рейса, ладно чек есть можно возврат оформить..
Это он ещё в Самаре не был. Говорят, там приветливые местные болельщики, прямо с трибун угощают бананами ☺️
Ответ Олег Момус
Это он ещё в Самаре не был. Говорят, там приветливые местные болельщики, прямо с трибун угощают бананами ☺️
нашел, чем гордиться
Ответ Arthur Nowack
нашел, чем гордиться
Ты про иронию слышал что нибудь?
