«Танцуй, Вини! Огонь по расистам!» Защитник ЦСКА Рейс – вингеру «Реала» после расистского скандала
Игрок ЦСКА поддержал Винисиуса Жуниора.
Защитник ЦСКА Матеус Рейс поддержал Винисиуса Жуниора после расистского скандала.
Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Танцуй, Вини! Огонь по расистам! 🙏🏽🇧🇷🔥💚», – написал бразильский футболист армейцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
Фиксируем:
-Бразил забивает охренительный голешник (отпразднуй с командой и нет вопросов).
-Идёт праздновать к угловому флажку перед местными болелами с какими то странными танцами, имитирующими сношение (имеет право, такое же, как и болелы освистывать его)
- Получает замечание (толчок, пинок) от игрока Бенфики.
- Получает жёлтую (то ли за провокацию, то ли за ответную реакцию на замечание (толчок, пинок)
- Не согласен с жёлтой, идёт барагозить и как будто бы хочет уйти с поля и вся команда согласна уйти за ним.
- Возвращается в игру, но тут ему сказали что-то настолько страшное и неприятное через футболку, что прям подорвался жаловаться судье, показывая пальцем на обидчика.
- Дальше вы знаете
То есть сейчас все публичные персоны обсасывают какой-то расизм, все считают своим долгом поддержать негра. Но забывают о том, что началось всё вообще не на почве расизма (который ещё доказать как-то надо).
Ну и пару фактов в копилку.
-Негров по пол команды у всех, но такие истории только у этого персонажа. Прав Моуриньо.
-Неужели действительно так важно, как тебя обозвали. Ты профессионал, просто делай свою работу и не обращай на это внимание. Как будто белых меньше оскорбляют во время матча.
По итогу все эти комплексы бразила выглядят жалко и противно.
Это не красит не то что футболиста, но и клуб. Королевский на секундочку.
Вот эта вот поддержка от всех подряд и есть нарушение причинно следственной связи и игнорирование вышеупомянутых фактов.
Ну и честно говоря, вообще не понимаю почему с этим винисусом все так возятся. Ну не прям топ топ игрок то какой (имхо), заменить можно безболезненно. Но нет, мы будем лоббировать его на золотой мяч, защищать в любой непонятной фигне, нанося репутационный ущерб клубу и не замечать, что сам он чрезвычайно токсичный персонаж.
Честно говоря, хотелось бы, чтобы данный персонаж исчез из поля зрения (ушёл к арабам, завершил карьеру). И было больше разговоров о футболе, а не об этом всём.