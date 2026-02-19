  • Спортс
8

Педри сыграет с «Леванте», скорее всего. Хавбек «Барселоны» пропустил месяц из-за травмы бедра

Педри почти восстановился от травмы.

Педри может вернуться на поле уже в воскресенье.

По информации As, ожидается, что полузащитник появиться примерно на 15 минут в конце матча против «Леванте». Против «Вильярреала» спустя неделю он может выйти в стартовом составе и отыграть около часа. Встречу с «Атлетико» в Кубке Испании (3 марта) хавбек должен быть готов провести целиком.

В последний раз Педри играл 21 января. Он пропустил месяц из-за травмы бедра.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
8 комментариев
Возвращение легенды:))
Дай-то бог, как говорится. Очень не хватает его сейчас.
Прекрасная новость
Ждём так же возвращение Маркуса
А там уже и Гави скоро
Ответ fcb812
Прекрасная новость Ждём так же возвращение Маркуса А там уже и Гави скоро
Рэшфорд на следующей неделе вернется, Гави должен в начале марта. Главное, чтобы к матчу с «матрасами» Педри и Рафа набрали форму. Да и в целом, определенный спад, который очевиден, должен пройти.
Ответ Simbad
Рэшфорд на следующей неделе вернется, Гави должен в начале марта. Главное, чтобы к матчу с «матрасами» Педри и Рафа набрали форму. Да и в целом, определенный спад, который очевиден, должен пройти.
Да, там ещё игроки устали, Флик даже дал им пару дней отдыха после Жироны.
Плохо что игра команды сильно хуже становится без него
Барсе летом бы подписать Бернарду, который и на позиции Педри мог бы сыграть, и на АПЗ, и Ямаля подменять. Того же Касадо спокойно летом можно было бы продавать в таком случае. Не понимаю, зачем Барсе держать столько опз/цпз на скамейке просто потому что они воспитанники, это ведь тормозит их развитие
Вероятно.
Скорее всего.
Возможно.
Может быть.
