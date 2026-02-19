Педри сыграет с «Леванте», скорее всего. Хавбек «Барселоны» пропустил месяц из-за травмы бедра

Педри почти восстановился от травмы.

Педри может вернуться на поле уже в воскресенье.

По информации As, ожидается, что полузащитник появиться примерно на 15 минут в конце матча против «Леванте». Против «Вильярреала» спустя неделю он может выйти в стартовом составе и отыграть около часа. Встречу с «Атлетико» в Кубке Испании (3 марта) хавбек должен быть готов провести целиком.

В последний раз Педри играл 21 января. Он пропустил месяц из-за травмы бедра.