Педри сыграет с «Леванте», скорее всего. Хавбек «Барселоны» пропустил месяц из-за травмы бедра
Педри почти восстановился от травмы.
Педри может вернуться на поле уже в воскресенье.
По информации As, ожидается, что полузащитник появиться примерно на 15 минут в конце матча против «Леванте». Против «Вильярреала» спустя неделю он может выйти в стартовом составе и отыграть около часа. Встречу с «Атлетико» в Кубке Испании (3 марта) хавбек должен быть готов провести целиком.
В последний раз Педри играл 21 января. Он пропустил месяц из-за травмы бедра.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Ждём так же возвращение Маркуса
А там уже и Гави скоро
Скорее всего.
Возможно.
Может быть.