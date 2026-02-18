  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альваро Арбелоа: «Нулевая терпимость к расизму должна быть безоговорочной. Верю Винисиусу, он не стал бы выдумывать. Никогда не буду сомневаться в его словах»
40

Альваро Арбелоа: «Нулевая терпимость к расизму должна быть безоговорочной. Верю Винисиусу, он не стал бы выдумывать. Никогда не буду сомневаться в его словах»

Альваро Арбелоа: нулевая терпимость к расизму должна быть безоговорочной.

Альваро Арбелоа рассказал о своем отношении к оскорблениям в адрес Винисиуса Жуниора со стороны Джанлуки Престианни во время матча «Бенфика» – «Реал» (0:1).

«Нулевая терпимость к расизму должна быть для нас безоговорочной, мы не можем допускать подобного на футбольном поле в 2026 году. Я, разумеется, верю тому, что рассказал мне Винисиус. Не думаю, что он стал бы выдумывать нечто подобное, и я никогда не буду сомневаться в его словах.

Я только спросил его, хочет ли он продолжать играть. Мы были на его стороне, и, какое бы решение он ни принял, мы бы его поддержали. Мы всегда должны его поддерживать и оставаться командой. Я всегда говорил им: вместе идем вперед – вместе умираем. Когда кто-то ведет себя так по отношению к одному из нас, мы всегда стоим за него. Мы сплоченная команда, и мы всегда будем бороться вместе, как в этот раз.

Судья сказал мне, что ничего не слышал и ничего не может сделать в таких ситуациях», – сказал главный тренер «Реала».

Новый враг Винисиуса – Джанлука Престианни. Он дрался с бразильцем (другим), получал по лицу от ультрас и привлекал «Реал»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБенфика
logoАльваро Арбелоа
logoВинисиус Жуниор
logoДжанлука Престианни
logoЛа Лига
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По-моему, сегодня новостей об этом инциденте вышло больше, чем тогда, когда Коко и Мамаев избили чиновника в «Кофемании»
На месте обезьян оскорбился бы от сравнения с Винисиусом
Да твой плакса у углового флажка стриптиз станцевал, это как ? Уважительно ? Разрешено ?
Я видел петтинг Арбелоа!
Ответ NoThanks
Я видел петтинг Арбелоа!
Здесь уже римминг
Рабство по признаку цвета кожи было 200 лет назад. Но такие как Винни до сих пор умудряются на этом пиариться
Ответ dimkovski86@mail.ru
Рабство по признаку цвета кожи было 200 лет назад. Но такие как Винни до сих пор умудряются на этом пиариться
Ну по факту сегрегация меньше 60лет назад закончилась
Ответ Александр Филонов
Ну по факту сегрегация меньше 60лет назад закончилась
Сегрегация даже в США была далеко не везде.
Черным лжентльменам у нас принято верить на слово!
И да, это не опечатка.
Арбелоа так тщательно вылизывает Винисиуса, что тот к концу сезона станет белым
Ответ Чемпион Людей
Арбелоа так тщательно вылизывает Винисиуса, что тот к концу сезона станет белым
Ну не весь, а только вокруг глаза, который теперь будет из белого шоколада
«верю тому, что рассказал мне Винисиус»

— Он мне говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи". А он: "У нас джентльменам верят на слово". И тут, Петька, мне карта и попёрла.
Ответ как странно
«верю тому, что рассказал мне Винисиус» — Он мне говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи". А он: "У нас джентльменам верят на слово". И тут, Петька, мне карта и попёрла.
Ахах!
Реал превратился в светский журнальчик среднего сорта. Постоянные судейские скандалы и разборки. Казалось бы: самый дорогой состав в мире, самые медийные игроки - но говорят почему то об околофутольных вещах.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трент о жалобе Винисиуса на расизм: «Правильно сделал. «Реал» его поддерживает, я горжусь реакцией команды. Надеемся на расследование и торжество справедливости»
18 февраля, 20:48
Комментатор CNN Баптишта: «Расизм – это нехорошо, но при таком количестве игроков подобное всегда происходит именно с Винисиусом. Не считаю, что он выдумывает, но он теряет доверие»
18 февраля, 19:59
Руни о скандале с Винисиусом: «Печально. В МЛС действует очень эффективный протокол: при обвинении в расизме игрок должен быть немедленно удален. Расследование проводится после»
18 февраля, 19:48
Рекомендуем
Главные новости
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
50 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
5 минут назад
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
5 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
5 минут назадLive
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
7 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
15 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
16 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
35 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
50 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
3 минуты назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
18 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
25 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
Рекомендуем