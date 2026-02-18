Мяч попал в руку Эспозито перед тем, как он забил «Буде-Глимт». ВАР изучил момент, гол форварда «Интера» засчитали
Мяч попал в руку Эспозито перед его голом «Буде-Глимт».
Нападающий «Интера» Франческо Эспозито сравнял счет на 30-й минуте матча с «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов (1:1, первый тайм).
Итальянец добил отскочивший к нему мяч в ворота Никиты Хайкина. Перед этим мяч попал ему в руку.
ВАР выполнил проверку эпизода и не нашел нарушений. Гол был засчитан.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Видать судья заряженный взяткой.