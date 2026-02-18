Мяч попал в руку Эспозито перед тем, как он забил «Буде-Глимт». ВАР изучил момент, гол форварда «Интера» засчитали

  • Спортс
Мяч попал в руку Эспозито перед его голом «Буде-Глимт».

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито сравнял счет на 30-й минуте матча с «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов (1:1, первый тайм). 

Итальянец добил отскочивший к нему мяч в ворота Никиты Хайкина. Перед этим мяч попал ему в руку. 

ВАР выполнил проверку эпизода и не нашел нарушений. Гол был засчитан. 

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
Вообще странно, вроде было ж любое касание рукой мяча атакующим игроком сразу фол и свисток.
Видать судья заряженный взяткой.
Ответ Георгий Михеев
Вообще странно, вроде было ж любое касание рукой мяча атакующим игроком сразу фол и свисток. Видать судья заряженный взяткой.
А у принтера бывает по-другому? 🤣
Ответ Георгий Михеев
Вообще странно, вроде было ж любое касание рукой мяча атакующим игроком сразу фол и свисток. Видать судья заряженный взяткой.
Не любое касание. Ечли руки прижаты, как это было у эспозито, то не фол. Поэтому, вар не мог отменить гол.
Там и у Аугусто вроде как была рука)
У принтера все на мази с судьями и варом, Бастони не даст соврать ))
Тут воняет горбатой горой
