  Телеведущая Скотт о скандале с Винисиусом и Престианни: «Если то, что ты говоришь, настолько постыдно, что это приходится скрывать, то ты неправ. Слова Моуринью – вредный нарратив»
Телеведущая Скотт о скандале с Винисиусом и Престианни: «Если то, что ты говоришь, настолько постыдно, что это приходится скрывать, то ты неправ. Слова Моуринью – вредный нарратив»

Кейт Скотт прокомментировала расистский скандал с Винисиусом.

Телеведущая Кейт Скотт высказалась о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Нравится вам Винисиус Жуниор или нет, это не должно влиять на ваше мнение об этом инциденте. То, за какую команду вы болеете, не должно влиять на то, какую сторону вы занимаете. Это не противостояние «Реала» и «Бенфики». Это противостояние правильного и неправильного.

Винисиус и Мбаппе заявили о неоднократных расистских оскорблениях. Престианни сказал, что они его не расслышали. Но он прикрыл рот футболкой, чтобы скрыть сказанное от камер. Если то, что ты говоришь на поле, настолько постыдно, что тебе приходится это скрывать, то ты неправ.

Оскорбления на расовой почве в этом виде спорта – не новость, в прошлые десятилетия игроки страдали от ужасных оскорблений, чтобы проложить путь для того, чтобы такие игроки, как Винисиус, могли праздновать без ограничений. Но и в 2026 году это не всегда работает. От них – в том числе и от Винисиуса – все еще ожидают, что они будут выше этого, что они ответят игрой.

Жозе Моуринью – культовая фигура в футболе. Но вчера он перевел внимание на тему о том, были ли провокации, и, по сути, заявил, что Винисиус сам напросился. Это вредный нарратив со стороны человека, который считался ведущей фигурой в мировом футболе.

У футбольных организаций по всему миру есть проблемы с расовым разнообразием на руководящих постах. Но мы надеемся, что нехватка голосов от чернокожих не будет означать, что чернокожие игроки по-прежнему останутся без защиты.

Нужно провести расследование – но, вне зависимости от его результатов – мы надеемся, что футбол станет лучшей платформой, где ненависть приводит к более серьезным последствиям, чем к формальным штрафам и частичным закрытиям трибун. Где разнообразие действительно поощряют, а не терпят или обходят, прикрывая рот футболкой.

Расовое разнообразие на футбольном поле в Лиге чемпионов – это демонстрация любви всего мира к этой игре и демонстрация того, что в этой игре есть место всем. Это и есть дух футбола. Если вы не согласны, то, при всем уважении, это вы здесь лишний», – сказала Скотт. 

Ага, ведь только Престианни спрятал рот когда говорил, никто так до него не делал.
Ответ Lavinka
Ага, ведь только Престианни спрятал рот когда говорил, никто так до него не делал.
Оболгали бедняжечку?
Он ведь так и не сказал, что же он произнёс тогда )
Ответ Lavinka
Ага, ведь только Престианни спрятал рот когда говорил, никто так до него не делал.
Не только))
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqnDbzKRMLtzz8IPsjVJEgkMuNrOxDbFOI9A&s
Телеведущая Скотт.
Ответ Recreated
Телеведущая Скотт.
телеведущка
Если то, что ты говоришь на поле, настолько постыдно, что тебе приходится это скрывать, то ты неправ" :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqnDbzKRMLtzz8IPsjVJEgkMuNrOxDbFOI9A&s
Ответ Caterina
Если то, что ты говоришь на поле, настолько постыдно, что тебе приходится это скрывать, то ты неправ" : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqnDbzKRMLtzz8IPsjVJEgkMuNrOxDbFOI9A&s
Во все новости об инциденте добавьте, пожалуйста, картинку, а то в этой новсти, судя по всему, несколько раз, и то недостаточно.
Интересный у нее вывод из конфликта двух игроков возник: надо больше черных на руководящих постах, а если вы не согласны с повесткой, то значит ваш голос не учитывается. Какая молодец.
Кто нибудь против обезьяны высказался?
