  • Трент о жалобе Винисиуса на расизм: «Правильно сделал. «Реал» его поддерживает, я горжусь реакцией команды. Надеемся на расследование и торжество справедливости»
Трент о жалобе Винисиуса на расизм: «Правильно сделал. «Реал» его поддерживает, я горжусь реакцией команды. Надеемся на расследование и торжество справедливости»

Трент Александер-Арнолд поддержал решение Винисиуса Жуниора пожаловаться судье матча «Бенфика» – «Реал» (0:1) Франсуа Летексье на слова Джанлуки Престианни.

«Мы надеемся, что будет расследование и что справедливость в отношении игрока восторжествует.

Вини правильно отреагировал, правильно сделал, сообщив об этой ситуации. Это максимум, что может сделать игрок. Наша команда, клуб поддерживают его.

Винисиус сталкивался с таким прежде, он уже много раз был жертвой подобного. Этим вечером произошло нечто очень разочаровывающее, и он сделал все правильно.

Я горжусь командой и клубом, тем, как все отреагировали и поддержали Вини», – сказал защитник «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
И пусть провокационные танцы продолжает дальше.- добавил Трент.
И пусть провокационные танцы продолжает дальше.- добавил Трент.
Танец как танец. Гол классный-эмоции. Что никто этого не делал больше?
Танец как танец. Гол классный-эмоции. Что никто этого не делал больше?
Любите и берегите этого человека.
Он подходит Реалу по всем человеческим качествам.
Он ваш кумир.
Конечно будет разбирательство! И Вини своё получит за попытку оболгать игрока соперника.
Справедливость восторжествует!
ничего ему не будет, даже если это окажется так.
будет что-то типо показалось, если докажут)
Не о таких подключениях в составе Реала мечтал Трент...
На каждого игрока Реала по отдельной новости на эту тему.
При всей мерзости поступка - такое ощущение, что Винисиуса не оскорбили, а оторвали ногу, выбили зубы и выкололи глаз. Так все это обсуждают.
Винисиус молодец, поступил аккуратно, мог бы и как Зидан (закончить карьеру)
А зачем нам это надо?
