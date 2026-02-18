Трент о жалобе Винисиуса на расизм: «Правильно сделал. «Реал» его поддерживает, я горжусь реакцией команды. Надеемся на расследование и торжество справедливости»
Трент о жалобе Винисиуса на расизм: правильно сделал.
Трент Александер-Арнолд поддержал решение Винисиуса Жуниора пожаловаться судье матча «Бенфика» – «Реал» (0:1) Франсуа Летексье на слова Джанлуки Престианни.
«Мы надеемся, что будет расследование и что справедливость в отношении игрока восторжествует.
Вини правильно отреагировал, правильно сделал, сообщив об этой ситуации. Это максимум, что может сделать игрок. Наша команда, клуб поддерживают его.
Винисиус сталкивался с таким прежде, он уже много раз был жертвой подобного. Этим вечером произошло нечто очень разочаровывающее, и он сделал все правильно.
Я горжусь командой и клубом, тем, как все отреагировали и поддержали Вини», – сказал защитник «Реала».
