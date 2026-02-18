«Милан» верит, что Модрич продлит контракт на год. У 40-летнего хавбека хорошие отношения с Аллегри и партнерами, он чувствует себя частью большой семьи

«Милан» и Модрич могут продлить контракт на год.

Calciomercato сообщает, что у 40-летнего полузащитника сложились хорошие отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри и командой в целом. В составе «россонери» хорватский футболист чувствует себя частью большой семьи.

В клубе верят, что Модрич согласится продлить контракт еще на год.

Отмечается, что такая опция в действующем договоре предусмотрена. Если она будет активирована, зарплата Луки вырастет до 4,5 млн евро «чистыми» за сезон.