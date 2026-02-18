«Милан» верит, что Модрич продлит контракт на год. У 40-летнего хавбека хорошие отношения с Аллегри и партнерами, он чувствует себя частью большой семьи
«Милан» и Модрич могут продлить контракт на год.
«Милан» хочет продлить контракт с Лукой Модричем.
Calciomercato сообщает, что у 40-летнего полузащитника сложились хорошие отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри и командой в целом. В составе «россонери» хорватский футболист чувствует себя частью большой семьи.
В клубе верят, что Модрич согласится продлить контракт еще на год.
Отмечается, что такая опция в действующем договоре предусмотрена. Если она будет активирована, зарплата Луки вырастет до 4,5 млн евро «чистыми» за сезон.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А там и до играющего тренера рукой подать..
Почему всего лишь на год?
Почему всего лишь на год?
Ну он конечно молодой, но не очень перспективный..
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем