  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о критике из-за слов о травмах Глебова: «Все возмущенные идут лесом – и пусть не возвращаются. Кириллу здоровья и без травм»
20

Генич о критике из-за слов о травмах Глебова: «Все возмущенные идут лесом – и пусть не возвращаются. Кириллу здоровья и без травм»

Генич: Глебову здоровья, и чтобы без травм.

Константин Генич пожелал здоровья полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову. 

Ранее комментатор в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».

Сегодня Генич рассказал о том, как столкнулся с нападками со стороны болельщиков армейцев после слов о травматичности Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь». 

«Сегодня был тяжелый день. Со всех точек зрения. Хорошо, что он заканчивается…

Все возмущенные идут лесом. И пусть не возвращаются .🤘🏻 Кириллу здоровья и чтобы без травм», – написал Генич. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoКонстантин Генич
logoЦСКА
logoКирилл Глебов
logoпремьер-лига Россия
соцсети
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
иди сам лесом и не возвращайся
Костичка, 48 годиков, злые пупсики обижают в комментариях((
Какой же он баран. Постоянно вляпывается в скандалы из-за своей болтовни, никогда не признает своей неправоты или ошибки, всегда обижается
Ответ LoveGreguar
Какой же он баран. Постоянно вляпывается в скандалы из-за своей болтовни, никогда не признает своей неправоты или ошибки, всегда обижается
У него язык без костей, работает быстрее мозгов.
Как жаль, Костя, что тебя, откладывающего в лесу, приходится слушать не по своей воле...
Мне тут один инсайдер сказал что костик очень любит деньги и мужские половые члены мужским ротополовым агрегатом. Даже не знаю верить или нет, но инсайдер серьёзный. Не могу это утверждать, но можем обсудить) Забыл добавить это не просто инсайдер, но и специалист по деньгам и ...
Ответ Gazhe
Мне тут один инсайдер сказал что костик очень любит деньги и мужские половые члены мужским ротополовым агрегатом. Даже не знаю верить или нет, но инсайдер серьёзный. Не могу это утверждать, но можем обсудить) Забыл добавить это не просто инсайдер, но и специалист по деньгам и ...
Да, такой слащавый, что наводит на мысли.
Генич конкретно из ума выжил, часть вторая.
Вот же хамло. Так всегда бывает когда за тобой стоит босс Матч ТВ. Вот он и борзеет.
Судя по таким инсайдам, у Генича будет выпадение кишки
здорово устроился....
сначала глупость скажу
потом адекватные люди отреагируют адекватно
а им в ответ : идите лесом!
А ТЫ МИЛЛЕРУ ТОЖЕ ТАК ОТВЕТИЛ НА ПРИКАЗ НАЗЫВАТЬ ГОНДОУ - ЛУСИАНО?
"Классные"ребята на матч тв.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о Боселли в «Краснодаре»: «Трансфер из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять. Могли подписать игрока из команды уровня плей-офф ЛЧ»
18 февраля, 19:39
Врач ЦСКА Безуглов о словах Генича про Глебова: «Ни у одного футболиста в клубе нет повышенного риска травматизма. Кирилл полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит»
18 февраля, 19:15
Генпродюсер «Матч ТВ» поддержал Генича на фоне критики из-за слов о травмах Глебова: «Он лишь цитирует мнение одного из знакомых «футбольных людей». Диалог не имел двойных смыслов»
18 февраля, 17:32
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
4 минуты назад
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
4 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
4 минуты назадLive
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
6 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
14 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
15 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
34 минуты назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
49 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:0 – Кейн сделал дубль, Павлович тоже забил. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
2 минуты назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
17 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
24 минуты назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
Рекомендуем