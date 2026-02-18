Генич о критике из-за слов о травмах Глебова: «Все возмущенные идут лесом – и пусть не возвращаются. Кириллу здоровья и без травм»
Генич: Глебову здоровья, и чтобы без травм.
Константин Генич пожелал здоровья полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову.
Ранее комментатор в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».
Сегодня Генич рассказал о том, как столкнулся с нападками со стороны болельщиков армейцев после слов о травматичности Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь».
«Сегодня был тяжелый день. Со всех точек зрения. Хорошо, что он заканчивается…
Все возмущенные идут лесом. И пусть не возвращаются .🤘🏻 Кириллу здоровья и чтобы без травм», – написал Генич.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
сначала глупость скажу
потом адекватные люди отреагируют адекватно
а им в ответ : идите лесом!
А ТЫ МИЛЛЕРУ ТОЖЕ ТАК ОТВЕТИЛ НА ПРИКАЗ НАЗЫВАТЬ ГОНДОУ - ЛУСИАНО?