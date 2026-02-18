УЕФА поддержит расширение клубного ЧМ до 48 участников при условии, что турнир не начнут проводить каждые два года, как предлагал «Реал»
УЕФА согласен на расширение клубного ЧМ.
УЕФА готов поддержать предложение ФИФА расширить ЧМ среди клубов до 48 участников.
Прежде Союз европейских футбольных ассоциаций противился изменению формата турнира из опасений, что он может негативно повлиять на статус Лиги чемпионов.
Теперь же европейская организация готова идти на уступки при условии, что КЧМ не будут проводить каждые два года, как предлагал «Реал».
Некоторые представители УЕФА опасаются того, что крупные выплаты участникам клубного чемпионата мира могут оказать дестабилизирующий эффект на европейский футбол, однако это рассматривается как меньшее из зол в сравнении с увеличением частоты проведения турнира.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Винисиус как на это смотрит?
Думаю, отличное решение.
На ЧМ среди сборных столько же, а ведь стран существенно меньше, чем футбольных клубов 😁