21

УЕФА поддержит расширение клубного ЧМ до 48 участников при условии, что турнир не начнут проводить каждые два года, как предлагал «Реал»

УЕФА согласен на расширение клубного ЧМ.

УЕФА готов поддержать предложение ФИФА расширить ЧМ среди клубов до 48 участников.

Прежде Союз европейских футбольных ассоциаций противился изменению формата турнира из опасений, что он может негативно повлиять на статус Лиги чемпионов.

Теперь же европейская организация готова идти на уступки при условии, что КЧМ не будут проводить каждые два года, как предлагал «Реал».

Некоторые представители УЕФА опасаются того, что крупные выплаты участникам клубного чемпионата мира могут оказать дестабилизирующий эффект на европейский футбол, однако это рассматривается как меньшее из зол в сравнении с увеличением частоты проведения турнира.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoУЕФА
logoчемпионат мира среди клубов
logoФИФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну осталось только придумать еще один турнир, где будут играть сборные против клубов, игрокам надо будет играть по тайму за сборную, а потом за клуб. А то и так мало турниров и участников, ага. Надо еще больше!
Ответ Lucky7
Ну осталось только придумать еще один турнир, где будут играть сборные против клубов, игрокам надо будет играть по тайму за сборную, а потом за клуб. А то и так мало турниров и участников, ага. Надо еще больше!
Главное, чтобы Фифа это не увидело, а то возьмут на заметку 100%))
Реал какое-то рабство предлагает.
Винисиус как на это смотрит?
Ответ Shamarin
Реал какое-то рабство предлагает. Винисиус как на это смотрит?
с кайфом
Я так понял травм в мире футбола будет становится все больше и больше. Уже и так перенасыщенность футбола просто зашкаливает, а они количество участников и турниры все добавляют и добавляют.
Ответ corazon blanco
Я так понял травм в мире футбола будет становится все больше и больше. Уже и так перенасыщенность футбола просто зашкаливает, а они количество участников и турниры все добавляют и добавляют.
Комментарий скрыт
Да каждый год проводите, что уж мелочиться, можно увеличить и до 96 команд в турнире, 4 групповых этапа, плей-офф как в Кубке России. И начинать, например, в конце июля сразу после Евро и ЧМ, футбола же мало, как и травм игроков
А давайте 100 команд, но турнир раз в 100 лет!
Думаю, отличное решение.
А что так мало?
На ЧМ среди сборных столько же, а ведь стран существенно меньше, чем футбольных клубов 😁
ведут футбол ко дну,с большой скоростью,что уефа,что фифа,масса никому не нужных турниров,матчей,мало кому интересных...были времена,лигу чемпионов кто выйграл помнили годами,сейчас не помнят,кто и год назад победил,про другие турниры вообще молчу
И даже этому местные школьники недовольны) Хотя если расширят, то будет шанс у их любимых команд попасть на клубный ЧМ)
Кто знает, футболистам ещё разрешают спать, или там уже ограничено время между тренировками?
