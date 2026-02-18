  • Спортс
  Агент Престианни о расистском скандале с Винисиусом: «Я верю Джанлуке – у него достаточно знаний и профессионализма, чтобы вести себя как футболист элитного статуса»
26

Агент Престианни о расистском скандале с Винисиусом: «Я верю Джанлуке – у него достаточно знаний и профессионализма, чтобы вести себя как футболист элитного статуса»

Агент Престианни поддержал игрока после скандала с Винисиусом.

Гастон Фернандес, агент форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни, высказался о скандале с участием своего клиента.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Матч Лиги чемпионов, высокий накал страстей, Винисиус и инцидент с фанатами «Бенфики», ссора, в которой Джанлука защищает свою команду от неуважительного отношения игрока гостей к болельщикам... Я был на стадионе, и вот что я увидел.

Кроме того, случилось все, чего следует ожидать, когда присутствует такая фигура мирового масштаба, как Винисиус. Есть миллионы кадров, на которых футболисты прикрывают рты футболками или даже руками, чтобы по их губам ничего нельзя было прочитать... Я думаю, что может быть много способов воспользоваться этим, начиная с расизма...

Я верю Джанлуке, потому что у него достаточно знаний и профессионализма, чтобы вести себя как футболист элитного статуса. Давайте будем честны и прекратим спектакль. Только Престианни и Винисиус знают, что они сказали друг другу», – написал Фернандес в соцсети. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Достаточно знаний?) Вы видели его лицо (с))
Ответ Ккк_1116498071
Достаточно знаний?) Вы видели его лицо (с))
Мы видели лицо Винисиуса, даже если Престианни был троечником с iq 90, то это уже уровень Перельмана на фоне Винисиуса:))
Ответ Ккк_1116498071
Достаточно знаний?) Вы видели его лицо (с))
Комментарий удален пользователем
Поэтому он закрывал рот футболкой, когда говорил с Винисиусом)
Ответ Бестрофеник 2024
Поэтому он закрывал рот футболкой, когда говорил с Винисиусом)
значит умный !
Ответ Бестрофеник 2024
Поэтому он закрывал рот футболкой, когда говорил с Винисиусом)
В том же матче:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqnDbzKRMLtzz8IPsjVJEgkMuNrOxDbFOI9A&s
Чего это там Винисиус делает?)
Сегодня, кстати, матчи лиги чемпионов проходят. А глядя на ленту новостей так и не скажешь: опять Мостовые, Пономаревы, жены футболистов, 100 новостей по скандал с Винисиусом, репер Ганвес с пепе, шнейне.
А почему такие вещи только с Винисиусом бывают?
Ответ Jor Hakobyan
А почему такие вещи только с Винисиусом бывают?
По тому что он лучший и танцует круче всех😜
Этот агент видимо сидит на этом сайте)
Заяву надо писать ✍️
Джанлука, давай-ка, плясать вы-ы-ы-ыходи..
(на мотив волка из "Ну погоди!")
Комментарий удален модератором
Ответ Бутсы Крооса
Комментарий удален модератором
Получается, Мастантуоно, ди Мария, Игуаин, Камбьяссо, Редондо и многие другие аргентинцы, игравшие в Реале, «не адекватные» ?)
Ответ Кирилл
Получается, Мастантуоно, ди Мария, Игуаин, Камбьяссо, Редондо и многие другие аргентинцы, игравшие в Реале, «не адекватные» ?)
ты про Ди Стефано и Вальдано забыл) к слову в реале влиятельных аргентинцев было гораздо больше чем в барсе. но современные фанаты даже не знают об этом)
Слушаете, но влегкую же арг мог ляпнуть что угодно. У него и игра не клеилась, в первом тайме следил за ним.
