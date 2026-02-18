Комментатор CNN Баптишта: «Расизм – это нехорошо, но при таком количестве игроков подобное всегда происходит именно с Винисиусом. Не считаю, что он выдумывает, но он теряет доверие»
Комментатор Жорже Баптишта отметил, что скандалы на почве расизма зачастую связаны именно с Винисиусом Жуниором.
«Не считаю, что он выдумывает, но подобное происходит только с ним. Он начинает терять доверие. Я не знаю, что сказал он, что сказал Престианни, закрывший рот футболкой. Винисиус не выдумал это.
Расизм – это нехорошо, но в наше время у людей появляется паранойя, и мне бы не хотелось идти этим путем. При таком количестве футболистов на поле подобное всегда происходит именно с Винисиусом.
И не стоило провоцировать болельщиков после такого прекрасного гола. Почему он постоянно провоцирует трибуны, болельщиков? Какой ему от этого толк?
Будь он белым, черным, негром, желтым – да каким угодно, меня это не волнует, но это почти всегда происходит именно с Винисиусом», – сказал комментатор CNN Portugal в эфире канала.
«Обезьяна» или «педики»: что на самом деле сказали Винисиусу?
На поле кроме него 21 игроков, а освистывали именно его.
И то что его называют приматом, это не из-за цвета кожи.
Назову, ( да и зачем, вы лучше меня знаете) куча игроков темнокожих... Никто никогда не обзывал их.
Был бы Вини белым, всё равно называли бы приматом.
Он такой по жизни.
Вы видели вчера как он бежал к судье жаловаться???😃😃😃
По этой причине с ним случаются все эти неприятности.
Проблема в Винисиусе.
https://www.sports.ru/football/1116973615-protiv-yamalya-bylo-60-rasistskix-soobshhenij-v-soczsetyax-v-proshlom-.html
"Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%"
10 ноября 2025
60% расистских комментариев в соцсетях, которые были адресованы футболистам, играющим в Испании, были направлены против вингера «Барселоны» Ламина Ямала. Об этом говорится в докладе Испанского центра мониторинга по вопросам расизма и ксенофобии (Oberaxe), на который ссылается El País.
Исследование выявило 33 438 публикации в течение прошлого сезона, содержащие оскорбления на почве расизма. Из этого числа платформы удалили лишь 33% сообщений.
Большинство комментариев было сосредоточено вокруг Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора – на долю вингера «Реала» выпало 29% сообщений. В меньшей степени нападкам подверглись Иньяки Уильямс, Нико Уильямс (оба – «Атлетик»), Килиан Мбаппе, Браим Диас (оба – «Реал»), Алекс Бальде, Рафинья и Ансу Фати (все – «Барселона»).
Я не читал.
По причине того, что вы о Ямале кажется говорите больше, чем Соловьев о Путине.
Я заметил, "Ямаль, Ямаль, Ямаль..."
Так не болеют игрой.В компетенции болельщика не входит обязанность защищать своего кумира в соцсетях.Онидобиваетсявсего без вашего участия, вы обычный телезритель .
Не уходите от себя дальше, чем природой заложено.
Спасибо!
Да все просто потому, что именно он все время так реагирует(откровенно ноет)
Не обращал бы внимания ,чувак ты абсолютно уже состоявшийся и получаешь в месяц сколько другие за несколько лет, улыбнулся бы и дальше играл и как минимум гораздо меньше бы обзывали. Просто это не интересно когда реакции нет.
Какую то борьбу он ведёт с тем,что всегда было есть и будет и не только про чернокожих.
Вини этого не понимает. Извините конечно, но он реально недалекий
Там соврал, а тут конечно честно обвинил
Нам срочно надо узнать, имеет ли Жорже Баптишта право произносить такие слова! А то винисиус на него пожалуется судье!