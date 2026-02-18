Комментатор CNN Баптишта: «Расизм – это нехорошо, но при таком количестве игроков подобное всегда происходит именно с Винисиусом. Не считаю, что он выдумывает, но он теряет доверие»

Комментатор CNN Portugal: проблемы с расизмом всегда только у Винисиуса.

Комментатор Жорже Баптишта отметил, что скандалы на почве расизма зачастую связаны именно с Винисиусом Жуниором .

«Не считаю, что он выдумывает, но подобное происходит только с ним. Он начинает терять доверие. Я не знаю, что сказал он, что сказал Престианни , закрывший рот футболкой. Винисиус не выдумал это.

Расизм – это нехорошо, но в наше время у людей появляется паранойя, и мне бы не хотелось идти этим путем. При таком количестве футболистов на поле подобное всегда происходит именно с Винисиусом.

И не стоило провоцировать болельщиков после такого прекрасного гола. Почему он постоянно провоцирует трибуны, болельщиков? Какой ему от этого толк?

Будь он белым, черным, негром, желтым – да каким угодно, меня это не волнует, но это почти всегда происходит именно с Винисиусом», – сказал комментатор CNN Portugal в эфире канала.

