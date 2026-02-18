  • Спортс
  • Владелец «Шахтера» Ахметов пожертвовал 10 млн гривен фонду скелетониста Гераскевича: «Его лишили шанса бороться за победу на Олимпиаде»
77

Владелец «Шахтера» пожертвовал 10 млн гривен Владиславу Гераскевичу.

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов сделал денежное пожертвование украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований. Апелляция спортсмена была отклонена. 

В «Шахтере» сообщили, что Ахметов передаст Гераскевичу и его тренерскому штабу 10 миллионов гривен (около 17,7 млн рублей – Спортс’‘) – эта сумма соответствует размеру вознаграждения за олимпийское золото. Средства будут перечислены на счет благотворительного фонда Гераскевича.

«Влада Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако на Украину он возвращается настоящим победителем. Уважение и гордость, которые он заслужил своим поступком среди украинцев, – это высшая награда.

В то же время я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры», – заявил Ахметов.

Опубликовал: Алексей Белоус
77 комментариев
Вот поэтому и нужна была вся эта клоунада со шлемом. На олимпиаде было ноль шансов, а так деньги и хайп заработал. Четко сделал. Интересно сколько перечислит семьям погибших, фотографии которых и принесли ему деньги, думаю ровно ноль гривен.
Ответ gronk22
Ты не прав. Семьи погибших ему еще и задонатят. Поэтому не ноль, а отрицательно)
Ответ gronk22
Там все такие
Ахметов владелец Шахтара из Львова / киева/ Варшавы . Сами подберите правильную локацию . К Донецку и Шахтеру этот бастард не имеет никакого отношения. К сожалению, Донецкий Шахтер с 2014 не проводит матчей и утратил проф статус .
Ответ kvint(ksk)
Комментарий скрыт
Ответ kvint(ksk)
С этого года Шахтер Донецк будет играть во второй лиге РФ.
выходит, что кастрюлеголовым быть даже выгодно. шансов на золото не было изначально никаких, а тут такой щедрый гонорар, как за победу
Ответ Чемпион Людей
Ну так, по классике
«На Олимпийских Играх в Милане украинцы заняли первые 200 евро»
Ответ Чемпион Людей
Да какое золото? Это безнадëжный аутсайдер
Любая укроакция заканчивается сбором грошей.
А вообще, интересно. Ахметов родился в семье выходцев из Мордовии. Потом стал "хозяином" Донбасса. Продал в итоге всё и всех.🤷🏻 Донатит тем, кто его город утюжит уже,счёт потеряли, сколько лет.
Ответ Красная стрела
Манкурты.
Самая настоящая гражданская война в которую влезли западные крысы
Когда этому персонажу под постом в соцсетях предложили эти деньги передать родным погибших, комменты были отключены, все что нужно знать про этого человека
Ответ Diyas
Еврей, что с него взять
Вот это герой! Не чета тем Тарасам, которые фабы ловят на передовой.
Пока простые украинцы скидываются на снарягу и бпла для всу, Ахметов миллионы раздаривает вмяким клоунам.
Почему у шумеров всё напоказ? Везде надо понтануться, рисануться. Даже друг перед другом начинают говорить на языке на котором не думают. Не страна, а пиар-акция, не люди, а понторезы.
Не хило так парнишка заработал на погибших. Интересно, сколько он переведёт из этих денег семьям?
Грамотно он земляков развёл, ему бы за золото меньше заплатили..
Рекомендуем