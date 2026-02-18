Владелец «Шахтера» Ахметов пожертвовал 10 млн гривен фонду скелетониста Гераскевича: «Его лишили шанса бороться за победу на Олимпиаде»

Владелец «Шахтера» пожертвовал 10 млн гривен Владиславу Гераскевичу.

Владелец «Шахтера » Ринат Ахметов сделал денежное пожертвование украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований. Апелляция спортсмена была отклонена.

В «Шахтере» сообщили, что Ахметов передаст Гераскевичу и его тренерскому штабу 10 миллионов гривен (около 17,7 млн рублей – Спортс’‘) – эта сумма соответствует размеру вознаграждения за олимпийское золото. Средства будут перечислены на счет благотворительного фонда Гераскевича.

«Влада Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако на Украину он возвращается настоящим победителем. Уважение и гордость, которые он заслужил своим поступком среди украинцев, – это высшая награда.

В то же время я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры», – заявил Ахметов.