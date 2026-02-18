2

«Рубин» подписал Кеняйкина. Контракт с экс-вратарем «Оренбурга» – до 2028-го

Алексей Кеняйкин присоединился к «Рубину».

27-летний голкипер перешел в клуб Мир РПЛ в статусе свободного агента. Он заключил контракт сроком до лета 2028 года.

В этом сезоне Кеняйкин выступал в составе «Волги». Также в его карьере были «Оренбург» и «Торпедо».

Подробно со статистикой Алексея можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Рубина»
Ответ Evilgenius-Of Bulletboy
хороший вратарь
Вообще средний вратарь даже по меркам ФНЛ ,очевидно 3 вратарем в рубин берут
