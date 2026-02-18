Девушка Винисиуса о расистском скандале с игроком: «Мы должны говорить о мужестве и силе, с которыми он прошел через все это. Он провел прекрасную игру, я восхищена им»
Вирджиния Фонсека, девушка вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, высказалась о расистском скандале с участием игрока.
Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Мы должны говорить о его мужестве, о его силе, с которой он прошел через все это на поле и продолжал играть.
Он провел прекрасную игру, забил победный гол. Я восхищена им. Я всегда с ним и всегда болею за него», – сказала Фонсека в интервью Globo.
- Что это с Саньком? Видел, какую чушь он у себя в инсте накатал вчера?
- Да ну его. Ведёт себя, как последний винисиус. Даже здороваться с ним неохота после такого.
Кто ещё не высказался?))
О каком мужестве речь идёт? Почему ни 1 один из многих чернокожих футболистов никогда столько не ноет? Примеры думаю можно не приводить, все и так знают сколько их играет в топ лигах.
А вот эти вот все нынешние нытики….🤷
Все мелочные пользователи хотят заработать себе плюсы на Винисиусе. Чтобы вы без него делали? )
Одно дело, когда ты рискуешь здоровьем ради команды, ради результата, ради победы клуба или страны ( например когда Видич играл головой там, куда нынешние футболисты ноги бы побоялись сувать )
И совсем другое дело, когда черненького провокатора жалеют всем миром, потому что он слезинку пустил. Вот тут то мужество нужно, доо 🤣