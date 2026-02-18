  • Спортс
77

Девушка Винисиуса о расистском скандале с игроком: «Мы должны говорить о мужестве и силе, с которыми он прошел через все это. Он провел прекрасную игру, я восхищена им»

Девушка Винисиуса прокомментировала расистский скандал с игроком.

Вирджиния Фонсека, девушка вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, высказалась о расистском скандале с участием игрока. 

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Мы должны говорить о его мужестве, о его силе, с которой он прошел через все это на поле и продолжал играть.

Он провел прекрасную игру, забил победный гол. Я восхищена им. Я всегда с ним и всегда болею за него», – сказала Фонсека в интервью Globo.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoБенфика
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
дискриминация
logoДжанлука Престианни
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
девушки и спорт
77 комментариев
Не знаю как у вас, а у меня рядом три слова "Винициус", "мужество" и "сила" не укладываются.
Ответ Степан Захаров
Не знаю как у вас, а у меня рядом три слова "Винициус", "мужество" и "сила" не укладываются.
Думаю, лет через дцать слово "винисиус" станет нарицательным, и им будут называть человека, который провокациями создаёт конфликтную ситуацию, а потом бежит и пишет большущий пост в соцсетях о том, как его обидели.
- Что это с Саньком? Видел, какую чушь он у себя в инсте накатал вчера?
- Да ну его. Ведёт себя, как последний винисиус. Даже здороваться с ним неохота после такого.
Ответ Степан Захаров
Не знаю как у вас, а у меня рядом три слова "Винициус", "мужество" и "сила" не укладываются.
Комментарий скрыт
Мужество это когда он побежал жаловаться судье, а потом отказывался продолжать игру? Извращенное понимание слова мужества у этой мадам.
Ответ Adamdfdgds
Мужество это когда он побежал жаловаться судье, а потом отказывался продолжать игру? Извращенное понимание слова мужества у этой мадам.
Комментарий скрыт
Поговоривают, что она сначала отказалась с ним встречаться.После чего Винисиус пожаловался ее родителям на расизм.
Ответ Фут.Боль
Поговоривают, что она сначала отказалась с ним встречаться.После чего Винисиус пожаловался ее родителям на расизм.
Так и есть, они даже отказались от дочки и усыновили Винисиуса, теперь выдают его замуж
Его баблом ты восхищена..
Ответ Shamarin
Его баблом ты восхищена..
Естественно.Глядя на внешку Вини трудно представить красивую мадам, которая согласится без денег.
Ответ Shamarin
Его баблом ты восхищена..
Что взять с женщины , бытовая проституция процветает )
Телеведущая, предприниматель, цифровой инфлюенсер, проститутка.
Кто ещё не высказался?))
Ответ Клирик
Телеведущая, предприниматель, цифровой инфлюенсер, проститутка. Кто ещё не высказался?))
Трамп
Ответ Игорь Гуревичь
Трамп
Мягкий знак пишется на конце существительных женского рода 3-го склонения (в именительном и винительном падежах). В словах мужского рода, оканчивающихся на «ч», мягкий знак не ставится.
Его если и назвали обезьяной, то вероятно за то, что он <обнзьянничал> у углого флажка, разве нет? И вопрос назвали ли
О каком мужестве речь идёт? Почему ни 1 один из многих чернокожих футболистов никогда столько не ноет? Примеры думаю можно не приводить, все и так знают сколько их играет в топ лигах.
Ответ Виктор Кирсанов
Его если и назвали обезьяной, то вероятно за то, что он <обнзьянничал> у углого флажка, разве нет? И вопрос назвали ли О каком мужестве речь идёт? Почему ни 1 один из многих чернокожих футболистов никогда столько не ноет? Примеры думаю можно не приводить, все и так знают сколько их играет в топ лигах.
Ну, говорят об этом многие. Тот же Алвес очень много говорил. Но он взял и съел банан.
Ответ Alon Raven
Ну, говорят об этом многие. Тот же Алвес очень много говорил. Но он взял и съел банан.
Алвес адекват, и обладает каким никаким интеллектом, что видно было и по игре. а тут...
К угловому флажку не приревновала?)
Мужество и сила - это когда Стаму бровь зашивали. Вот это я понимаю!
А вот эти вот все нынешние нытики….🤷
Ответ deimon7.7
Мужество и сила - это когда Стаму бровь зашивали. Вот это я понимаю! А вот эти вот все нынешние нытики….🤷
Всем, кому требуется, зашивали бровь, как и губу, как и щеку, руку, ногу, палец... В чем мужество? )
Все мелочные пользователи хотят заработать себе плюсы на Винисиусе. Чтобы вы без него делали? )
Ответ Abel Ruiz
Всем, кому требуется, зашивали бровь, как и губу, как и щеку, руку, ногу, палец... В чем мужество? ) Все мелочные пользователи хотят заработать себе плюсы на Винисиусе. Чтобы вы без него делали? )
А ты забавный типочек)))
Одно дело, когда ты рискуешь здоровьем ради команды, ради результата, ради победы клуба или страны ( например когда Видич играл головой там, куда нынешние футболисты ноги бы побоялись сувать )
И совсем другое дело, когда черненького провокатора жалеют всем миром, потому что он слезинку пустил. Вот тут то мужество нужно, доо 🤣
Банан, в награду за мужество, этому господину
Проходил сегодня рядом с московским зоопарком. Даже в вольерах с приматами,похоже,обсуждают тему Винисиуса,судя по крикам и воплям.
