Девушка Винисиуса о расистском скандале с игроком: «Мы должны говорить о мужестве и силе, с которыми он прошел через все это. Он провел прекрасную игру, я восхищена им»

Девушка Винисиуса прокомментировала расистский скандал с игроком.

Вирджиния Фонсека, девушка вингера «Реала » Винисиуса Жуниора , высказалась о расистском скандале с участием игрока.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Мы должны говорить о его мужестве, о его силе, с которой он прошел через все это на поле и продолжал играть.

Он провел прекрасную игру, забил победный гол. Я восхищена им. Я всегда с ним и всегда болею за него», – сказала Фонсека в интервью Globo.