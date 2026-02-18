  • Спортс
  • Врач ЦСКА Безуглов о словах Генича про Глебова: «Ни у одного футболиста в клубе нет повышенного риска травматизма. Кирилл полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит»
7

Врач ЦСКА Безуглов о словах Генича про Глебова: «Ни у одного футболиста в клубе нет повышенного риска травматизма. Кирилл полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит»

Врач ЦСКА Безуглов: ни у одного игрока клуба нет повышенного риска травматизма.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов отреагировал на заявление комментатора Константина Генича по поводу травматичности Кирилла Глебова. 

Ранее Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».

«В настоящее время ни у одного футболиста ПФК ЦСКА нет повышенного риска травматизма ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Само собой, это касается и Кирилла Глебова, который полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит», – написал Безуглов в своем телеграм-канале. 

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сделал репост записи Безуглова. 

Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Эдуарда Безуглова
7 комментариев
Было бы перед кем оправдываться, да пусть говорит что хочет, трепач- неудачник этот Генич.
Эдуард, не нужно бисер перед ними метать
Не слишком много внимания человеку в тильте? Что бы это не значило..

Все, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему.
Ответ Клирик
Не слишком много внимания человеку в тильте? Что бы это не значило.. Все, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему.
Генич - игроман, и это как раз термин игроманов. Возник из-за игровых автоматов, когда игрок на них бесился и крушил, автомат отключался - система срабатывала от удара или наклона автомата, т.е. тилт в английском - наклон.
А теперь:
"Тильт – это состояние сильного эмоционального напряжения, когда человек перестает контролировать свои действия и совершает импульсивные, необдуманные поступки".
Генич как был хамлом так им и остался, я с ним еще в 2011 в твиттере закусывался на тему его быдлоганства.
Один ОЧЕНЬ авторитетный инсайдер с тв сказал что Тильта-человек помимо денег очень любит ротополовой областью ласкать мужские половые члены. Само собой подробности раскрывать не могу. Но специалист сказал. Можем это обсудить
Время покажет, почему то верю Геничу
