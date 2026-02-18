Врач ЦСКА Безуглов о словах Генича про Глебова: «Ни у одного футболиста в клубе нет повышенного риска травматизма. Кирилл полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит»
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов отреагировал на заявление комментатора Константина Генича по поводу травматичности Кирилла Глебова.
Ранее Генич в беседе с Дмитрием Шнякиным заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами».
«В настоящее время ни у одного футболиста ПФК ЦСКА нет повышенного риска травматизма ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.
Само собой, это касается и Кирилла Глебова, который полностью адаптирован к нагрузкам и хорошо их переносит», – написал Безуглов в своем телеграм-канале.
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сделал репост записи Безуглова.
Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь»
Все, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему.
А теперь:
"Тильт – это состояние сильного эмоционального напряжения, когда человек перестает контролировать свои действия и совершает импульсивные, необдуманные поступки".