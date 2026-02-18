  • Спортс
11

Арбелоа про 1:0 с «Бенфикой»: «Тот «Реал», который хотят видеть все мадридисты. Я очень доволен разницей в сравнении с игрой трехнедельной давности»

Арбелоа о победе над «Бенфикой»: это тот «Реал», который все хотят видеть.

Альваро Арбелоа прокомментировал игру «Реала» против «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы провели очень хороший первый тайм и заслуживали забить больше. Все изменилось после этого инцидента [с обвинениями Престианни в расизме], но мы продолжали играть хорошо и старались создавать голевые моменты.

Естественно, соперник больше раскрывался, и порой мяч ходил от штрафной до штрафной, было меньше контроля. В этом матче мы четко увидели тот «Реал», который мы хотим видеть: надежный, такой, в котором все усердно работают и играют на команду. Я очень доволен разницей в сравнении с игрой трехнедельной давности. Мы увидели совершенно другую команду, и это тот «Реал», который хотят видеть все мадридисты.

Конечно, прошлый матч был наиболее далек от того, как мы должны играть. А в этот раз мы показали, как это должно быть, и именно на подобном я делал акцент с момента назначения.

Мы увидели отличную команду. Есть к чему стремиться, но идти нужно именно этим путем», – заявил главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
Могли второй закатить, но и так неплохо.

Моментов португалам много не дали создать даже играя в гостях. Хорошо все-таки когда все игроки по профильным позициям без затыкания дыр. И это еще Джуда нет и Мбаппе вялый. Есть резервы для усиления игры.
а чего бчкшных так корежит то?
Ответ Влад Аронофски
а чего бчкшных так корежит то?
Атлетико и Жирона)
Ответ Влад Аронофски
а чего бчкшных так корежит то?
Они ведут себя так , как у женщин м...чные. Раздраженные, всем недовольны и во всем виноват муж( Реал).
Если Арбелоа выиграет трофей,то Хаби Алонсо ждет сравнение с Бенитесом,не справился с эго раздевалкой
Ответ Мент-Кент
Если Арбелоа выиграет трофей,то Хаби Алонсо ждет сравнение с Бенитесом,не справился с эго раздевалкой
Про Хаби и так все поняли.
Ответ Мент-Кент
Если Арбелоа выиграет трофей,то Хаби Алонсо ждет сравнение с Бенитесом,не справился с эго раздевалкой
вот ЛЧ и покажет уровень Реала)выиграет ее ,то топ тренер,если нет,тогда просто не тянет
Эти мадридисты сейчас с вами в одной комнате ?
