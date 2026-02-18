Арбелоа про 1:0 с «Бенфикой»: «Тот «Реал», который хотят видеть все мадридисты. Я очень доволен разницей в сравнении с игрой трехнедельной давности»

Арбелоа о победе над «Бенфикой»: это тот «Реал», который все хотят видеть.

Альваро Арбелоа прокомментировал игру «Реала» против «Бенфики» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы провели очень хороший первый тайм и заслуживали забить больше. Все изменилось после этого инцидента [с обвинениями Престианни в расизме], но мы продолжали играть хорошо и старались создавать голевые моменты.

Естественно, соперник больше раскрывался, и порой мяч ходил от штрафной до штрафной, было меньше контроля. В этом матче мы четко увидели тот «Реал», который мы хотим видеть: надежный, такой, в котором все усердно работают и играют на команду. Я очень доволен разницей в сравнении с игрой трехнедельной давности. Мы увидели совершенно другую команду, и это тот «Реал», который хотят видеть все мадридисты.

Конечно, прошлый матч был наиболее далек от того, как мы должны играть. А в этот раз мы показали, как это должно быть, и именно на подобном я делал акцент с момента назначения.

Мы увидели отличную команду. Есть к чему стремиться, но идти нужно именно этим путем», – заявил главный тренер «Реала ».