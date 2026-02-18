Лещук о Roblox: «Его заблокировали в России, и слава богу. Дети раньше часто играли в него»
Игорь Лещук: Roblox заблокировали в России, и слава богу.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о блокировке Roblox в России.
– А запрещаешь [детям], условно, целый день в Roblox играть?
– Его заблокировали в России, и слава богу. Они играли раньше часто в Roblox. В отпуске в Абу-Даби они каким-то образом узнали, что он здесь работает, и сели тут же играть. Я говорю: «Так, мы тут получаем удовольствие от солнца, моря, бассейна, а Roblox потом».
– Бывало, что дети не ходили на пляж ради игры в Roblox?
– Да не, на пляж они ходили, купались. Даже было не вытащить их оттуда, – сказал Лещук.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Ощущение, что его заперли в какой-то комнате, в которой он бесконечно дает интервью
также Лещук: "Слава богу что роблокс запретили"
умные мысли преследовали его , но он быстрее
Мне стыдно читать буквально ВСЕ высказывания Лещука. Уникальной одаренности человек.
ПСЖ Сафонова
Роблокс Лещука