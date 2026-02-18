  • Спортс
Лещук о Roblox: «Его заблокировали в России, и слава богу. Дети раньше часто играли в него»

Игорь Лещук: Roblox заблокировали в России, и слава богу.

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о блокировке Roblox в России. 

– А запрещаешь [детям], условно, целый день в Roblox играть?

– Его заблокировали в России, и слава богу. Они играли раньше часто в Roblox. В отпуске в Абу-Даби они каким-то образом узнали, что он здесь работает, и сели тут же играть. Я говорю: «Так, мы тут получаем удовольствие от солнца, моря, бассейна, а Roblox потом».

– Бывало, что дети не ходили на пляж ради игры в Roblox?

– Да не, на пляж они ходили, купались. Даже было не вытащить их оттуда, – сказал Лещук.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Запрещать все чего ты не понимаешь это трусость)
Ответ zxqzjc222b
Запрещать все чего ты не понимаешь это трусость)
Это не трусость-это тупость.
Ответ zxqzjc222b
Запрещать все чего ты не понимаешь это трусость)
Комментарий скрыт
«Я не способен воспитывать своих детей, и поэтому перекладываю ответственность на государство»
Ответ Сиволдай
«Я не способен воспитывать своих детей, и поэтому перекладываю ответственность на государство»
а потом кандидаты педагогических наук по телевизору предлагают расстреливать классных руководителей, потому что с родителей спрос в последнюю очередь 👍
Ответ Сиволдай
«Я не способен воспитывать своих детей, и поэтому перекладываю ответственность на государство»
Комментарий скрыт
Кто последний раз видел Лещука на поле?
Ощущение, что его заперли в какой-то комнате, в которой он бесконечно дает интервью
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Кто последний раз видел Лещука на поле? Ощущение, что его заперли в какой-то комнате, в которой он бесконечно дает интервью
"Как закалялась скамья" мемуары автор Лещук.:))))))))))))
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Кто последний раз видел Лещука на поле? Ощущение, что его заперли в какой-то комнате, в которой он бесконечно дает интервью
Удивительный конечно баловень судьбы , попал под огромные бабки в РПД будучи абсолютным скамеечником ,к 30 годам не сыграл и 100 матчей в высших лигах , получает невероятные бабки для обычных людей , и как естественно понятно по его интервью, абсолютно тупой персонаж , но при этом говорливый . Ведь у него точно в башке гуляет мысль , что он поймал жизнь за яйца . Спасибо лимиту и распилу , щука .
"В жизни запреты не работают".
также Лещук: "Слава богу что роблокс запретили"
умные мысли преследовали его , но он быстрее
Ответ Kitay Fanat
"В жизни запреты не работают". также Лещук: "Слава богу что роблокс запретили" умные мысли преследовали его , но он быстрее
Шиза походу
Телегу заблокируют и тоже славу богу?
Мне стыдно читать буквально ВСЕ высказывания Лещука. Уникальной одаренности человек.
Монако Головина
ПСЖ Сафонова
Роблокс Лещука
Ответ Shamarin
Монако Головина ПСЖ Сафонова Роблокс Лещука
Радио Мостового
Интересно, что ровно те же персонажи, которые просят государство воспитывать вместо себя своих детей, обычно топят за "традиционные ценности" и против вмешательства в дела семьи. И живут как-то с такой биполяркой.
Замена Терюшкову растёт. Посты каждые пять минут обо всём и не о чём
Ответ DominatorDinamit
Замена Терюшкову растёт. Посты каждые пять минут обо всём и не о чём
или терешковой
Футбол ещё надо заблокировать, в него тоже дети раньше много играли
Спросите у него, нужно ли ужесточать лимит..
