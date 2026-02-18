Лещук о Roblox: «Его заблокировали в России, и слава богу. Дети раньше часто играли в него»

Игорь Лещук: Roblox заблокировали в России, и слава богу.

Вратарь «Динамо » Игорь Лещук высказался о блокировке Roblox в России.

– А запрещаешь [детям], условно, целый день в Roblox играть?

– Его заблокировали в России, и слава богу. Они играли раньше часто в Roblox. В отпуске в Абу-Даби они каким-то образом узнали, что он здесь работает, и сели тут же играть. Я говорю: «Так, мы тут получаем удовольствие от солнца, моря, бассейна, а Roblox потом».

– Бывало, что дети не ходили на пляж ради игры в Roblox?

– Да не, на пляж они ходили, купались. Даже было не вытащить их оттуда, – сказал Лещук.