  • Пономарев про Головина: «Пора на тренерскую работу, может. Возраст сказывается, пошли нарушения, хочет играть лучше, а не получается, скоро сядет на лавку. Главное – заканчивать войну с самим собой»
Пономарев про Головина: «Пора на тренерскую работу, может. Возраст сказывается, пошли нарушения, хочет играть лучше, а не получается, скоро сядет на лавку. Главное – заканчивать войну с самим собой»

Пономарев про Головина: может, пора стать тренером.

Владимир Пономарев на фоне удалений Александра Головина в двух матчах подряд предложил хавбеку «Монако» подумать о завершении карьеры.

«Вчерашний матч Лиги чемпионов я не смотрел, только счет увидел и знаю, что Головин удалился.

Вряд ли он сейчас усилил бы ЦСКА, если бы вернулся. Ему уже около тридцати, возраст сказывается, и нарушения пошли. Система игры уже не та, что прежде. Нервничает он. Хочет играть лучше, а у него ничего не получается. Скоро сядет на лавку, а потом отдадут в аренду куда-нибудь, вот этим все и закончится.

Но здесь главное – заканчивать войну с самим собой. Может, стоит поискать другую работу, тренерскую, если есть к этому призвание. Это нормально», – сказал экс-защитник ЦСКА.

А может просто Сашу достали вечные удары по ногам. Мол, россиянин, за это карточки не дают. Я вот французскую лигу посматривал, даже шарф Монако есть. Вы бы знали, как Саше по ногам лупят, иногда создаётся впечатление, что натурально выбивают с поля. Мог и не выдержать.
Какой возраст то? Головину 29 всего, самый топ для футболиста! Старый ему часть годков от себя что ли отплюсовал?)) 🤣
Дед не нервничай! Не смотрел-не говори!
Вова, а ты на поле вместо него..
Головин всего на год старше «подающего надежды» Мостового 🤷
Зачем спрашивать мнение этих стариков? Головин лучший игрок России прямо сейчас. Ему всего 29 и он опытный а не старый, вон Модрич в 40 в Италии пылит ещё. Эти комментаторы старой формации которые уже в 30 лет вешали форму на гвоздь курили в раздевалке, и пили после каждой игры. А сейчас футбол другой плюс медицина шагнула вперед игроки спокойно до 35 играют
