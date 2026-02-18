Пономарев про Головина: «Пора на тренерскую работу, может. Возраст сказывается, пошли нарушения, хочет играть лучше, а не получается, скоро сядет на лавку. Главное – заканчивать войну с самим собой»

Пономарев про Головина: может, пора стать тренером.

Владимир Пономарев на фоне удалений Александра Головина в двух матчах подряд предложил хавбеку «Монако » подумать о завершении карьеры.

«Вчерашний матч Лиги чемпионов я не смотрел, только счет увидел и знаю, что Головин удалился.

Вряд ли он сейчас усилил бы ЦСКА, если бы вернулся. Ему уже около тридцати, возраст сказывается, и нарушения пошли. Система игры уже не та, что прежде. Нервничает он. Хочет играть лучше, а у него ничего не получается. Скоро сядет на лавку, а потом отдадут в аренду куда-нибудь, вот этим все и закончится.

Но здесь главное – заканчивать войну с самим собой. Может, стоит поискать другую работу, тренерскую, если есть к этому призвание. Это нормально», – сказал экс-защитник ЦСКА .