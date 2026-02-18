Кучаев о жене-фигуристке Радионовой: «Спорили, какой вид спорта сложнее. Она смотрит на часы тренировок, а я на то, что одно дело бегать, а другое – катиться на коньках. Нет ничего легкого»

Кучаев о жене-фигуристке: мы спорили, какой вид спорта сложнее.

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о спорах с женой – фигуристкой Еленой Радионовой – о сложности футбола и фигурного катания.

– Жена – известная фигуристка. Вы – футболист. Спорили когда-нибудь, какой вид спорта популярнее?

– Конечно. Она говорит про свой вид спорта, я – про свой. Она находит доводы, которые в моем понимании ничего не доказывают. Мы даже спорили, какой вид спорта сложнее. Я это делаю уже из принципа, чтобы просто над ней посмеяться, чтобы она в грудь себя била и доказывала мне обратное.

Начав с ней встречаться и жить, я понял, насколько любой вид спорта реально сложный. Нет ничего легкого. Хотя раньше всегда казалось, что футбол – самый сложный вид спорта.

– Она говорила наоборот?

– У нее аналогично было. Например, она знает, что у них тренировки целый день, а у нас – два часа. Если две тренировки в день, то суммарно – четыре часа. Это максимум, сколько футболисты тренируются в день, если они не Криштиану Роналду. Но это же просто другие нагрузки. Жена смотрит на часы, а я на то, что одно дело бегать, а другое – катиться на коньках. Все эти споры – больше ради забавы, – сказал Кучаев.