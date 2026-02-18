  • Спортс
  Кучаев о жене-фигуристке Радионовой: «Спорили, какой вид спорта сложнее. Она смотрит на часы тренировок, а я на то, что одно дело бегать, а другое – катиться на коньках. Нет ничего легкого»
Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев рассказал о спорах с женой – фигуристкой Еленой Радионовой – о сложности футбола и фигурного катания. 

Жена – известная фигуристка. Вы – футболист. Спорили когда-нибудь, какой вид спорта популярнее?

– Конечно. Она говорит про свой вид спорта, я – про свой. Она находит доводы, которые в моем понимании ничего не доказывают. Мы даже спорили, какой вид спорта сложнее. Я это делаю уже из принципа, чтобы просто над ней посмеяться, чтобы она в грудь себя била и доказывала мне обратное.

Начав с ней встречаться и жить, я понял, насколько любой вид спорта реально сложный. Нет ничего легкого. Хотя раньше всегда казалось, что футбол – самый сложный вид спорта.

Она говорила наоборот?

– У нее аналогично было. Например, она знает, что у них тренировки целый день, а у нас – два часа. Если две тренировки в день, то суммарно – четыре часа. Это максимум, сколько футболисты тренируются в день, если они не Криштиану Роналду. Но это же просто другие нагрузки. Жена смотрит на часы, а я на то, что одно дело бегать, а другое – катиться на коньках. Все эти споры – больше ради забавы, – сказал Кучаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поменяйтесь на денек своими видами спорта и все споры прекратятся.
не думал, что он настолько глуп, чтобы говорить, что стебется над женой, мол давай доказывай, но одно дело стебатся, а другое дело об этом рассказать на всю страну, это на сколько надо быть недалеким
Ответ Билли Кристалл
не думал, что он настолько глуп, чтобы говорить, что стебется над женой, мол давай доказывай, но одно дело стебатся, а другое дело об этом рассказать на всю страну, это на сколько надо быть недалеким
Да уж, высокие отношения
Ответ Билли Кристалл
не думал, что он настолько глуп, чтобы говорить, что стебется над женой, мол давай доказывай, но одно дело стебатся, а другое дело об этом рассказать на всю страну, это на сколько надо быть недалеким
Футболистам многое прощают, пока денежки на карточку капают
Фигурное сложнее, потому что у тебя есть только один шанс, когда в футболе есть 90 минут, чтобы переломить ход игры
Ответ Соня Журецкая
Фигурное сложнее, потому что у тебя есть только один шанс, когда в футболе есть 90 минут, чтобы переломить ход игры
Первый пошёл 🤣
Ответ Соня Журецкая
Фигурное сложнее, потому что у тебя есть только один шанс, когда в футболе есть 90 минут, чтобы переломить ход игры
Ну-да, ну-да 90,особенно если при 0:0 пропустил на 90+8.
Самый сложный вид спорта это шахматы, а самый тяжёлый — тяжёлая атлетика.
Фигурка сложнее в разы, конечно. Можно походить пешком по полю полтора часа и получить за это миллионы, это же командный вид спорта. Просто футбол - баловень судьбы, так сложилось. Популярность и народная любовь оправдывает все косяки.
Ответ Oblomov
Фигурка сложнее в разы, конечно. Можно походить пешком по полю полтора часа и получить за это миллионы, это же командный вид спорта. Просто футбол - баловень судьбы, так сложилось. Популярность и народная любовь оправдывает все косяки.
Или в удобный момент повезёт попасть ногой или головой и тогда ещё и герой матча ).
Ответ Oblomov
Фигурка сложнее в разы, конечно. Можно походить пешком по полю полтора часа и получить за это миллионы, это же командный вид спорта. Просто футбол - баловень судьбы, так сложилось. Популярность и народная любовь оправдывает все косяки.
ну не совсем так.вернее ты даже не понял о чем речь это "спора"
Первый раз слышу, когда женщина, что-то доказывая, бьёт себя в грудь.
Скорее сковородкой по голове, но не себя😀
Ответ zanuda59
Первый раз слышу, когда женщина, что-то доказывая, бьёт себя в грудь. Скорее сковородкой по голове, но не себя😀
))))))) била и бала себя в грудь... я ржал, а она била и била. третий тайм уже шел, а это не по-футбольному
По уровню тупости ему бы подошла Загитова в жены. Он бы ей безизбежно проиграл во всех спорах.
Ща набегут фанаты фигуристов и устроят инквизицию
Ответ winterburn_fc
Ща набегут фанаты фигуристов и устроят инквизицию
а они ждут... за углом... пока новость прилипнет от футбола
жена била себя в грудь и я над ней смеялся
а так то да. даже у хоккеистов другая специфика. они на футбольной разминке умирают. но это не значит про выступления-игры
