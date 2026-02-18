  • Спортс
  • «Ньюкасл» вторым в истории плей-офф ЛЧ выиграл 1-й тайм с разницей в 5 мячей. «Сороки» создали 4,5 ожидаемых гола за пол-игры с «Карабахом» – это рекорд
8

«Ньюкасл» установил рекорд по xG в игре с «Карабахом».

«Ньюкасл» стал всего второй командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось выиграть первый тайм матча плей-офф с разницей в пять мячей.

Команда Эдди Хау громит «Карабах» на его поле – 5:0.

Прежде забить на пять мячей больше соперника до перерыва удавалось только «Баварии» в 2015 году – тоже 5:0 в матче с «Порту».

Также «Ньюкасл» установил рекорд ЛЧ, создав 4,5 ожидаемых гола за первый тайм. За время сбора статистики такого еще не было.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
рекорды
logoЭдди Хау
logoвысшая лига Азербайджан
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКарабах
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сразу же вспомнил тот самый матч Ливерпуля со Спартаком, но в том случае игра была почти равна: 17 ударов против 13, а тут прям позорище, у Карабаха ни одного(!) удара нет.
Это еще при том, что в первом матче вполне успешно играли от защиты, это уже во втором рискнули сыграть на встречных
Я мельком смотрел тот матч. Не фанат Спартака, но реализация у Ливерпуля была просто шикарная. Любой российских клуб минимум пятёрку бы пропустил от того Клопповского Ливерпуля.
Насилие , за что ?!
XG 10 может быть?)))))))
Рекорд 6.59 кажется
Все, хйп Карабаха закончен? Те кто любит в пример РПЛ ставить эти примеры которые раз в десяток лет выстреливают, успокоились?
Карабах молодцы, нет вопросов. Но все это окружение как всегда достает.
