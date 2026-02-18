«Ньюкасл» вторым в истории плей-офф ЛЧ выиграл 1-й тайм с разницей в 5 мячей. «Сороки» создали 4,5 ожидаемых гола за пол-игры с «Карабахом» – это рекорд
«Ньюкасл» установил рекорд по xG в игре с «Карабахом».
«Ньюкасл» стал всего второй командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось выиграть первый тайм матча плей-офф с разницей в пять мячей.
Команда Эдди Хау громит «Карабах» на его поле – 5:0.
Прежде забить на пять мячей больше соперника до перерыва удавалось только «Баварии» в 2015 году – тоже 5:0 в матче с «Порту».
Также «Ньюкасл» установил рекорд ЛЧ, создав 4,5 ожидаемых гола за первый тайм. За время сбора статистики такого еще не было.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Карабах молодцы, нет вопросов. Но все это окружение как всегда достает.