«Ньюкасл» вторым в истории плей-офф ЛЧ выиграл 1-й тайм с разницей в 5 мячей. «Сороки» создали 4,5 ожидаемых гола за пол-игры с «Карабахом» – это рекорд

«Ньюкасл» установил рекорд по xG в игре с «Карабахом».

«Ньюкасл» стал всего второй командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось выиграть первый тайм матча плей-офф с разницей в пять мячей.

Команда Эдди Хау громит «Карабах » на его поле – 5:0.

Прежде забить на пять мячей больше соперника до перерыва удавалось только «Баварии» в 2015 году – тоже 5:0 в матче с «Порту».

Также «Ньюкасл » установил рекорд ЛЧ, создав 4,5 ожидаемых гола за первый тайм. За время сбора статистики такого еще не было.