Семшов о замене Семаку: «В России таких претендентов нет, если только Радимов. Скорее всего, будет иностранец. Кроме того, чтобы быть 1-ми и выиграть все, у «Зенита» других задач не может быть»

Игорь Семшов: в России нет замены Семаку.

Игорь Семшов считает, что сменить Сергея Семака на посту тренера «Зенита» мог бы только иностранец.

– Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку зимой купили всех, кого хотел. Вправе ли теперь руководство питерского клуба ждать золота?

– Не знаю, какие были запросы у главного тренера. Но три хороших усиления на данный момент – это Игорь Дивеев , Джон Джон и нападающий Джон Дуран . Я думаю, вполне достаточно для такого короткого отрезка, который остался.

Тем более практически все игроки сохранены, за исключением тех, кого отдавали, так как большая конкуренция на этой позиции и тренер на них не рассчитывает. Поэтому других задач у «Зенита » не может быть, кроме первого места.

– Если «Зенит» снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?

– Безусловно, в данной ситуации, когда мы не участвуем в еврокубках, кроме того, чтобы быть первыми и выиграть все, у «Зенита» других задач не может быть.

Что касается Семака, я думаю, что не будет никаких кардинальных изменений. Он выиграл шесть чемпионств. Если «Зенит» не выиграет чемпионат России, есть другие трофеи: Суперкубок и Кубок России. За них можно побороться.

– Видите ли вы в России тренера кроме Семака, кто мог бы возглавить «Зенит»?

– В России таких претендентов нет. Было бы более логично, если б питерский клуб возглавлял тот футболист, который сам находился в нем. Если только Радимов. Но, насколько я понимаю, он не очень хочет быть тренером на данном этапе. А так, скорее всего, будет какой-то иностранец, – отметил экс-хавбек сборной России.