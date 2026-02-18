  • Спортс
  • Семшов о замене Семаку: «В России таких претендентов нет, если только Радимов. Скорее всего, будет иностранец. Кроме того, чтобы быть 1-ми и выиграть все, у «Зенита» других задач не может быть»
16

Семшов о замене Семаку: «В России таких претендентов нет, если только Радимов. Скорее всего, будет иностранец. Кроме того, чтобы быть 1-ми и выиграть все, у «Зенита» других задач не может быть»

Игорь Семшов: в России нет замены Семаку.

Игорь Семшов считает, что сменить Сергея Семака на посту тренера «Зенита» мог бы только иностранец.

– Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку зимой купили всех, кого хотел. Вправе ли теперь руководство питерского клуба ждать золота? 

– Не знаю, какие были запросы у главного тренера. Но три хороших усиления на данный момент – это Игорь Дивеев, Джон Джон и нападающий Джон Дуран. Я думаю, вполне достаточно для такого короткого отрезка, который остался.

Тем более практически все игроки сохранены, за исключением тех, кого отдавали, так как большая конкуренция на этой позиции и тренер на них не рассчитывает. Поэтому других задач у «Зенита» не может быть, кроме первого места.

– Если «Зенит» снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?

– Безусловно, в данной ситуации, когда мы не участвуем в еврокубках, кроме того, чтобы быть первыми и выиграть все, у «Зенита» других задач не может быть. 

Что касается Семака, я думаю, что не будет никаких кардинальных изменений. Он выиграл шесть чемпионств. Если «Зенит» не выиграет чемпионат России, есть другие трофеи: Суперкубок и Кубок России. За них можно побороться.

– Видите ли вы в России тренера кроме Семака, кто мог бы возглавить «Зенит»?

– В России таких претендентов нет. Было бы более логично, если б питерский клуб возглавлял тот футболист, который сам находился в нем. Если только Радимов. Но, насколько я понимаю, он не очень хочет быть тренером на данном этапе. А так, скорее всего, будет какой-то иностранец, – отметил экс-хавбек сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
16 комментариев
Радимов)))))))))))))))
Радимов???? Семшов - дундук. Радимов давно сам сказал, что ему даже а молодёжке психологически тяжело, и он понятия не имеет, как Семак столько лет справляется с Зенитом. Он признался, что не смог бы.
Федотов приводил никакущий Сочи к серебряным медалям РПЛ. Может быть и чемпионом с ними стал, если бы его на следующий сезон ЦСКА к себе не забрал. Характер у него сложный, но как тренер он лучше чем Семак. Из иностранных тренеров Николич и Ивич знакомы с РПЛ и могут дать результат.
Да уж понятно, что тренера, уволенного из "Чайки" села Песчанокопское, не пригласят.
Не знаю , сильнее ли Джон Джон, Дюран и Дивеев, чем Барриос, Азмун и Ракицкий в 19-году, но Краснодар с тех пор стал гораздо сильнее.
Ответ mahurat
Не знаю , сильнее ли Джон Джон, Дюран и Дивеев, чем Барриос, Азмун и Ракицкий в 19-году, но Краснодар с тех пор стал гораздо сильнее.
Но в том году и Зенит всё-таки был на первом месте с отрывом в 1 очко
Радимов - ахахаха, он уже себя в молодежке показал
Почему не Кержаков? Лицензия ПРО есть, Зенит знает лучше всех.
Семшов как эксперт, конечно полное разочарование. Какой Радимов, ну это смех...
Есть ещё Ташуев, но тот явно в Сити уйдет. Единственный достойный преемник Пепа
В теории только иностранец. Но кто именно, не скажу...
