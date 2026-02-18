  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вендел о штрафе от «Зенита»: «Я опоздал, значит, должен заплатить. И буду отрабатывать»
38

Вендел о штрафе от «Зенита»: «Я опоздал, значит, должен заплатить. И буду отрабатывать»

Вендел: я опоздал, значит, должен заплатить.

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался об опоздании на сборы. 

Бразилец прибыл на зимний сбор команды через неделю после его начала. Сообщалось, что петербуржцы оштрафуют игрока на 60 миллионов рублей. 

– Что задержало вас с приездом на первый сбор в Катар?

– Это семейные дела, про которые не хочу распространяться подробно.

– Вы опоздали на сборы далеко не в первый раз – такое происходит периодически. Причина в каждом случае разная или одна и та же?

– Предпочту не отвечать.

– В команде на эту тему много шуток?

– Мне кажется, нет, потому что причины, из‑за которых отсутствую и не всегда приезжаю вовремя – они не по веселым поводам. Ребята относятся к этому с уважением.

– Клуб уже объявил о довольно серьезном наказании за опоздание. Насколько суровым оно кажется вам?

– Я опоздал на неделю, значит, полностью с ним согласен. Должен заплатить. И буду отрабатывать, – сказал Вендел. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoЗенит
logoМатч ТВ
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слова адекватного игрока. Принял все риски и несет за них ответственность
Ответ Groznyi2024
Слова адекватного игрока. Принял все риски и несет за них ответственность
Комментарий скрыт
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Вендел на поле показывает то что надо для партнеров, а у них у нему претензий нет
Сколько бы он не опаздывал, на поле лучший. Факт
Яхта сломалась, а ещё пиво и сигареты закончились. Врагу не пожелаешь.
Ответ Фут.Боль
Яхта сломалась, а ещё пиво и сигареты закончились. Врагу не пожелаешь.
Тяжко без пива и сиг, и косого...
Речь не мальчика, но мужа. Уважение Венделу.
У вендела каждый год одно и то же. Хорошо что ему все еще нравится футбол и он приезжает всегда в хорошей форме
Я опоздал, я буду здесь жить! ©
Комментарий удален пользователем
Ответ brace
Комментарий удален пользователем
Если бы все опаздывали на неделю, а потом играли как вендел, вопросов бы не был
Ответ ПРЕСЛОВУТЫЙ 2003
Если бы все опаздывали на неделю, а потом играли как вендел, вопросов бы не был
Если бы все опаздывали на неделю, то Вендел опаздывал бы на две.
Это не опоздал, это забил. Если от партнёров по команде претензий нет, то и проблем нет.
Если разобраться, то максимум что может сделать Зенит по отношению к Венделу - это объявить ему выговор, вычесть из его зарплаты сумму за семь дней отсутствия на рабочем месте и лишить его премиальных за месяц. А какие могут быть на сборах премиальные?
Выговор был в прошлый раз, значит, строгий выговор.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
2 минуты назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
4 минуты назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
12 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
13 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
32 минуты назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
47 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
47 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
49 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
15 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
22 минуты назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем