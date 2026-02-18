Смородская о соперниках сборной России: «Мали – никакая сборная, слабенькая. Уж лучше со своими клубами играть»

Смородская о сборной: Мали – никакая команда, лучше со своими клубами играть.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о соперниках сборной России по товарищеским матчам.

Ранее появилась информация, что сборная России сыграет с командами Мали и Гватемалы – матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Впоследствии Гватемала отказалась играть с Россией в марте.

«Гватемала уже отказалась играть, поэтому РФС будет дальше искать соперника. А Мали – это никакая сборная, слабенькая. Уж лучше со своими клубами играть», – сказала Смородская.