  • Смородская о соперниках сборной России: «Мали – никакая сборная, слабенькая. Уж лучше со своими клубами играть»
15

Смородская о соперниках сборной России: «Мали – никакая сборная, слабенькая. Уж лучше со своими клубами играть»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о соперниках сборной России по товарищеским матчам. 

Ранее появилась информация, что сборная России сыграет с командами Мали и Гватемалы – матчи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Впоследствии Гватемала отказалась играть с Россией в марте.

«Гватемала уже отказалась играть, поэтому РФС будет дальше искать соперника. А Мали – это никакая сборная, слабенькая. Уж лучше со своими клубами играть», – сказала Смородская. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну-ну)
У них в составе есть Биссума из ТТХ, Хайдара из РБ Лейпцига. Еще талантливые Нене из Фенера и Аль Билал Туре из Бешикташа, Сангар из Ланса - их трансферные стоимости от 15мл €….
Куда им до наших Соболевых, действительно
Ответ deimon7.7
Ну-ну) У них в составе есть Биссума из ТТХ, Хайдара из РБ Лейпцига. Еще талантливые Нене из Фенера и Аль Билал Туре из Бешикташа, Сангар из Ланса - их трансферные стоимости от 15мл €…. Куда им до наших Соболевых, действительно
А что не так она сказала? Почему сборную Бразилии не приглашают на товарищеские матчи? Страны БРИКС с нами в хороших отношениях. Из Африки и ЮА можно было посильней для товарищеских матчей сборные поискать. Там к нам лояльно относятся.
Ответ deimon7.7
Ну-ну) У них в составе есть Биссума из ТТХ, Хайдара из РБ Лейпцига. Еще талантливые Нене из Фенера и Аль Билал Туре из Бешикташа, Сангар из Ланса - их трансферные стоимости от 15мл €…. Куда им до наших Соболевых, действительно
Фишка в том, что они могут не повести топ состав
Давно уже предлагали устроить матч сборной России против сборной легионеров РПЛ, но этот вариант не устраивает руководство. Наверное потому, что сборная легионеров РПЛ крупно обыграет сборную России.
Ответ Django Joker
Давно уже предлагали устроить матч сборной России против сборной легионеров РПЛ, но этот вариант не устраивает руководство. Наверное потому, что сборная легионеров РПЛ крупно обыграет сборную России.
Многие леги за свои сборные играют в это время, другие в окно планируют личные дела. Вот убеди ты условного Вендела за сборную легов сыграть. Так что вряд ли сильная соберётся. Да ещё с ФИФА надо согласовывать, а это хлопотно.
Ответ zanuda59
Многие леги за свои сборные играют в это время, другие в окно планируют личные дела. Вот убеди ты условного Вендела за сборную легов сыграть. Так что вряд ли сильная соберётся. Да ещё с ФИФА надо согласовывать, а это хлопотно.
Многие легионеры согласятся пару матчей сыграть за деньги. Наши футболисты ведь тоже не за спасибо играют в сборной, да и сборным, которые соглашаются с нами играть мы оплачиваем все расходы и их запросы. С ФИФА это мероприятие не нужно согласовывать, потому что это наши внутренние соревнования, наподобие матча всех звезд. Вендел - фанат футбола. Его как раз уговаривать не придется.
Кто этот бедолага, кто вечно Смородскую как эксперта сюда приплетает?
Не обсуждаю Мали. У меня другой вопрос - А баба Оля что-нибудь знает об этой сборной?
Ответ Владимир_1116552235
Не обсуждаю Мали. У меня другой вопрос - А баба Оля что-нибудь знает об этой сборной?
У неё все мысли о сосредоточенном.
Ну если Мали со своими легионерами никакая,слабенькая,про сборную России что она должна сказать?
По моему тетя Оля где то что то перепутала, не те приняла)
есть ощущение, что старушке Смо просто башляют за право постить трэш от еë имени. Едва ли ей настолько футбол интересен, что по поводу и без открывает рот
Эта смородская как каждой затычка!
