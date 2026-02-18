Гордон сделал покер в 1-м тайме матча с «Карабахом». В ЛЧ такое удавалось только Луису Адриано

Энтони Гордон вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ.

Нападающий «Ньюкасла » Энтони Гордон сделал покер в первом стыковом матче против «Карабаха » в Лиге чемпионов (5:0, перерыв).

Английский футболист отличился на 3-й, 32-й, 33-й и 46-й минутах встречи. Второй и четвертый голы он забил с пенальти.

Гордон – второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 4 гола за первый тайм. Первым это сделал экс-форвард «Спартака» Луис Адриано в матче БАТЭ – «Шахтер» (0:7). В том матче бразилец пента-трик, забив 4 гола из пяти в первом тайме.

Теперь на счету Гордона 10 мячей в текущем розыгрыше турнира. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, уступая только Килиану Мбаппе – форвард «Реала » забил 13 голов.

Подробную статистику Энтони можно найти здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.