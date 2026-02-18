  • Спортс
  • Гордон сделал покер в 1-м тайме матча с «Карабахом». В ЛЧ такое удавалось только Луису Адриано
Гордон сделал покер в 1-м тайме матча с «Карабахом». В ЛЧ такое удавалось только Луису Адриано

Энтони Гордон вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ.

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон сделал покер в первом стыковом матче против «Карабаха» в Лиге чемпионов (5:0, перерыв). 

Английский футболист отличился на 3-й, 32-й, 33-й и 46-й минутах встречи. Второй и четвертый голы он забил с пенальти. 

Гордон – второй игрок в истории Лиги чемпионов, забивший 4 гола за первый тайм. Первым это сделал экс-форвард «Спартака» Луис Адриано в матче БАТЭ – «Шахтер» (0:7). В том матче бразилец пента-трик, забив 4 гола из пяти в первом тайме.

Теперь на счету Гордона 10 мячей в текущем розыгрыше турнира. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, уступая только Килиану Мбаппе – форвард «Реала» забил 13 голов. 

Подробную статистику Энтони можно найти здесь

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ща еще 4 во втором тайме и прощай рекорды мбаппе :))
Три гола в АПЛ, 10 в ЛЧ
По моему это говорит все о новом формате турнира
Ответ Английский_пациент
Три гола в АПЛ, 10 в ЛЧ По моему это говорит все о новом формате турнира
нормальный формат, теперь все матчи в группе интересные, любители всего старого уже надоели
Ответ Английский_пациент
Три гола в АПЛ, 10 в ЛЧ По моему это говорит все о новом формате турнира
Это говорит только об уровне АПЛ и остальных. Ньюкасл хорошо провел свои групповые матчи, тот факт, что не проиграли ПСЖ в последнем туре о многом говорит. Так что слабость остальных не проблема английских клубов, пусть подтягиваются
Алиев про убийство будет говорить?
Ответ krealpmoney
Алиев про убийство будет говорить?
Комментарий удален модератором
Ответ Крестоносец_1116990861
Комментарий удален модератором
Мамке алиева?
Повезло тем, кто взял его в фэнтези, а если еще и капитаном сделал))
Ответ Anya Belova
Повезло тем, кто взял его в фэнтези, а если еще и капитаном сделал))
я взял гордона и барнса.
Ответ shepardjack
я взял гордона и барнса.
А я Гордона и Берна
в ЛЧ Лев Толстой, а в АПЛ …
Ответ Aidos9419
в ЛЧ Лев Толстой, а в АПЛ …
... Стюарт Даунинг
Ответ Aidos9419
в ЛЧ Лев Толстой, а в АПЛ …
Донцова.
кого будет обвинять алиев??
Мастера заголовков) Я думал, что Александр решил тряхнуть стариной)))
Догоняет Мбаппе его же оружием - покер слабакам из экс-СССР и пенали)
Гордона заменили от греха подальше, чтобы великого Мбаппе
Ответ Иван Лапин
Гордона заменили от греха подальше, чтобы великого Мбаппе
Еще ответка есть)
