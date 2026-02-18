  • Спортс
  • Игорь Лещук: «В жизни запреты не работают, появляется лишь желание что-то нарушить. Сейчас в «Динамо» нет запретов на сладкое, а мне и не хочется. Во время весогонки думаешь не о футболе»
13

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в «Динамо» при тренере Валерие Карпине контролировали вес футболистов. 

– Был общий план питания. Некоторым ребятам они отдельно в зале давали задание крутить велосипед, чтобы сжечь жир.

Во время весогонки ты думаешь не о футболе. Хочется иногда расслабиться, чтобы ничего не отвлекало от работы на поле, и я с удовольствием это делал. По итогу думаешь о том, что завтра не на тренировку идти, а надо показать нормальный вес. Даже за два-три дня до взвешивания понимаешь, что тебя в течение недели будут взвешивать, и есть особо не надо.

Ты сказал, что приезжали не на тренировку, а показать нормальный вес. Это было общекомандное состояние?

– Да, у большинства так было. Есть исключения, например, Даня Глебов. Не знаю строение его организма, но он к такому ритму привык. Если бы я ел как он, то у меня бы был большой плюс на весах (улыбается). Даня Фомин такой же. Они себе накладывают большие тарелки, а на весах потом все нормально, потому что другой метаболизм.

Тренерский штаб объяснял, что у всех он разный. Кто-то может съесть больше, а кто-то меньше. Когда сидишь за столом, и соседняя тарелка полная, а у тебя огурцы, помидоры и кусочек рыбы, то ощущение, будто готов съесть целую столовую, но надо сдерживать себя.

Не было желания в это время сорваться, заказать фастфуд?

– Печеньки мог поесть, но потом два дня нужно было себя держать в руках.

У вас же запретили сладкое?

– Да, запрет был на базе. Но дома же можно самому пойти в магазин и купить сладкое. Как по мне, когда что-то запрещают, то этого еще больше хочется. Сейчас нет запретов, а мне и не хочется сладкого. Я десерты не ел с первого дня сборов. Арбуз – это максимум.

То есть запреты в футболе не работают?

– Я считаю, что в жизни вообще запреты не работают. Появляется лишь желание что-то нарушить. Я вот детям запрещаю что-то, а они думают, как бы аккуратно взять шоколадку, сделать что-то запретное.

А что ты им запрещаешь?

– В целом ничего, просто иногда ограничиваю дозу сладкого, поскольку они готовы постоянно есть шоколадки. Если даю сладкое, то хотя бы чтобы не всю пачку съедали за раз, – сказал Лещук. 

Лещук об уходе Карпина из «Динамо»: «Практически не ел – один салат и курицу, за весом слишком жестко следили. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
13 комментариев
Тогда запрещаем тебе хорошо играть и быть в футболистом!
Ответ Бабло Муани
Тогда запрещаем тебе хорошо играть и быть в футболистом!
Поздно, он противоположное сам себе запретил, а это более сильный запрет....
Спортс уделяет слишком много внимания этому весьма среднему вратарю, популярность его растëт на сайте. А игра так себе, ничего выдающегося.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Спортс уделяет слишком много внимания этому весьма среднему вратарю, популярность его растëт на сайте. А игра так себе, ничего выдающегося.
Среднему...
Ха, ха))
Игорь, не суй только пальцы в розетку…
Потом говорят в результатах виноват Карпин, если у тебя в команде взрослые дяди которые ради миллионов не могут отказаться от печенек, это конечно атас
Ответ milkmilk
Потом говорят в результатах виноват Карпин, если у тебя в команде взрослые дяди которые ради миллионов не могут отказаться от печенек, это конечно атас
+ , только никто в этом не разбирается, особенно псевдоболельщики
В "Динамо" только Винисиуса не хватает - 100% пришёлся ба ко двору!
Ответ Ростов-на-Дону
В "Динамо" только Винисиуса не хватает - 100% пришёлся ба ко двору!
Поехали бы в отпуск в Гарлем.
Запретите ему сходить в "Голубую Устрицу"
детский сад.... профспорцмен
Просто интересно, почему у него вообще берут интервью?) Никакой вратарь, который жалуется как тяжело профессионалу держать вес в норме, ну смешно же)
Динамо, запретите ему уже говоритьпытаться размышлять на интервью!
