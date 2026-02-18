Игорь Лещук: «В жизни запреты не работают, появляется лишь желание что-то нарушить. Сейчас в «Динамо» нет запретов на сладкое, а мне и не хочется. Во время весогонки думаешь не о футболе»

Лещук: в жизни запреты не работают.

Вратарь «Динамо » Игорь Лещук рассказал, как в «Динамо» при тренере Валерие Карпине контролировали вес футболистов.

– Был общий план питания. Некоторым ребятам они отдельно в зале давали задание крутить велосипед, чтобы сжечь жир.

Во время весогонки ты думаешь не о футболе. Хочется иногда расслабиться, чтобы ничего не отвлекало от работы на поле, и я с удовольствием это делал. По итогу думаешь о том, что завтра не на тренировку идти, а надо показать нормальный вес. Даже за два-три дня до взвешивания понимаешь, что тебя в течение недели будут взвешивать, и есть особо не надо.

– Ты сказал, что приезжали не на тренировку, а показать нормальный вес. Это было общекомандное состояние?

– Да, у большинства так было. Есть исключения, например, Даня Глебов. Не знаю строение его организма, но он к такому ритму привык. Если бы я ел как он, то у меня бы был большой плюс на весах (улыбается). Даня Фомин такой же. Они себе накладывают большие тарелки, а на весах потом все нормально, потому что другой метаболизм.

Тренерский штаб объяснял, что у всех он разный. Кто-то может съесть больше, а кто-то меньше. Когда сидишь за столом, и соседняя тарелка полная, а у тебя огурцы, помидоры и кусочек рыбы, то ощущение, будто готов съесть целую столовую, но надо сдерживать себя.

– Не было желания в это время сорваться, заказать фастфуд?

– Печеньки мог поесть, но потом два дня нужно было себя держать в руках.

– У вас же запретили сладкое?

– Да, запрет был на базе. Но дома же можно самому пойти в магазин и купить сладкое. Как по мне, когда что-то запрещают, то этого еще больше хочется. Сейчас нет запретов, а мне и не хочется сладкого. Я десерты не ел с первого дня сборов. Арбуз – это максимум.

– То есть запреты в футболе не работают?

– Я считаю, что в жизни вообще запреты не работают. Появляется лишь желание что-то нарушить. Я вот детям запрещаю что-то, а они думают, как бы аккуратно взять шоколадку, сделать что-то запретное.

– А что ты им запрещаешь?

– В целом ничего, просто иногда ограничиваю дозу сладкого, поскольку они готовы постоянно есть шоколадки. Если даю сладкое, то хотя бы чтобы не всю пачку съедали за раз, – сказал Лещук.

Лещук об уходе Карпина из «Динамо»: «Практически не ел – один салат и курицу, за весом слишком жестко следили. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть»