У Винисиуса 20 связанных с расизмом инцидентов за 8 сезонов в «Реале» (El Grafico)

У Винисиуса 20 связанных с расизмом инцидентов за 8 сезонов в «Реале».

Винисиус Жуниор так или иначе связан с многочисленными эпизодами расизма за те восемь сезонов, что он играет в Европе.

Вчера вингер «Реала» пожаловался судье на оскорбления со стороны Джанлуки Престианни во время матча мадридцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Согласно подсчетам El Grafico, это был 20-й случай проявления дискриминации в отношении Винисиуса – напрямую или косвенно.

В статье перечислены все примеры подобного поведения. В большинстве случаев болельщики обзывали бразильца обезьяной или имитировали обезьяньи звуки.

Также Винисиуса призывали «перестать вести себя как обезьяна» в эфире El Chiringuito TV в 2022-м, в январе 2023-го фанаты «Атлетико» свесили с моста куклу в футболке игрока «Реала », а в сентябре 2023-го футбольные болельщики оскорбляли 8-летнюю девочку за то, что она пришла в футболке кумира.

При этом следует отметить, что в статье упоминаются и некоторые инциденты (к примеру, выкрики «Винисиус, сдохни!» в 2024-м), не имеющие ярко выраженного расистского характера.