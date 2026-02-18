64

У Винисиуса 20 связанных с расизмом инцидентов за 8 сезонов в «Реале» (El Grafico)

У Винисиуса 20 связанных с расизмом инцидентов за 8 сезонов в «Реале».

Винисиус Жуниор так или иначе связан с многочисленными эпизодами расизма за те восемь сезонов, что он играет в Европе.

Вчера вингер «Реала» пожаловался судье на оскорбления со стороны Джанлуки Престианни во время матча мадридцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Согласно подсчетам El Grafico, это был 20-й случай проявления дискриминации в отношении Винисиуса – напрямую или косвенно.

В статье перечислены все примеры подобного поведения. В большинстве случаев болельщики обзывали бразильца обезьяной или имитировали обезьяньи звуки.

Также Винисиуса призывали «перестать вести себя как обезьяна» в эфире El Chiringuito TV в 2022-м, в январе 2023-го фанаты «Атлетико» свесили с моста куклу в футболке игрока «Реала», а в сентябре 2023-го футбольные болельщики оскорбляли 8-летнюю девочку за то, что она пришла в футболке кумира.

При этом следует отметить, что в статье упоминаются и некоторые инциденты (к примеру, выкрики «Винисиус, сдохни!» в 2024-м), не имеющие ярко выраженного расистского характера.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Grafico
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Бразилии по футболу
происшествия
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чем больше новостей на эту тему, тем больше поддерживаешь Престианни. Надоели.
Ответ dvkr
Чем больше новостей на эту тему, тем больше поддерживаешь Престианни. Надоели.
Поддерживаю Престианни. Винисиус 🐵 и цвет кожи тут не причём
Ответ Groznyi2024
Поддерживаю Престианни. Винисиус 🐵 и цвет кожи тут не причём
Не надо обзывать обезьян Винисиусом
20 й случай дискриминации в отношении Винисиуса - напрямую или косвенно.

Остальная команда, Рюдигер, Менди, Камавинга, Алаба, Мбаппе, Родриго, Трент, Тчуамени - 0
Почему???
Ответ Cruel Snake
20 й случай дискриминации в отношении Винисиуса - напрямую или косвенно. Остальная команда, Рюдигер, Менди, Камавинга, Алаба, Мбаппе, Родриго, Трент, Тчуамени - 0 Почему???
Просто двадцать случайных совпадений. Наверное, невезение.
Ответ Evgen Vynokurov
Просто двадцать случайных совпадений. Наверное, невезение.
Рафик полностью невиновен!
Смотрю футбол примерно 20 лет и это самый неприятный футболёр на моей памяти. Причём с отрывом.
Ответ Евгений Сидоров
Смотрю футбол примерно 20 лет и это самый неприятный футболёр на моей памяти. Причём с отрывом.
Комментарий скрыт
Ответ Nestor Swanson
Комментарий скрыт
Суарес исполнял, но редко. Зато как.
А это чудо каждый матч ноет. Я таких кадров даже не припомню
А сколько у других чернокожих? Или он более чёрен для расистов?.))
Ответ Максим Кутузов
А сколько у других чернокожих? Или он более чёрен для расистов?.))
Более чёрен?🧐
Назревает 21 инцидент.
Ответ Си Эм Панк
Более чёрен?🧐 Назревает 21 инцидент.
Жаль, что у меня нет футболки на лице..))
ненавижу расизм и винисиуса...
Т.е. у Винисиуса в одно лицо больше "расистских" инцидентов, чем у всех остальных европейских негров.
Может быть, ему стоит посмотреть в зеркало?
травма какая то,скорее всего детская,любой негатив по отношению к себе,сразу воспринимает как расизм,хотя он так себя этой темой заводит,что вполне возможно,этим стали пользоваться и реально,что то такое ему говорить
Ответ Slavnov
травма какая то,скорее всего детская,любой негатив по отношению к себе,сразу воспринимает как расизм,хотя он так себя этой темой заводит,что вполне возможно,этим стали пользоваться и реально,что то такое ему говорить
а мне кажется после неврученного ЗМ чердак реально поехал у Винисиуса)
Ответ Slavnov
травма какая то,скорее всего детская,любой негатив по отношению к себе,сразу воспринимает как расизм,хотя он так себя этой темой заводит,что вполне возможно,этим стали пользоваться и реально,что то такое ему говорить
Да какая травма? В каждом втором американском фильме рефреном идет одна из тем: расизм, геи и лесбиянки, инвалиды, фемо и прочие изысканные блюда... Целое поколение скоро таких же винисиусов будет...что посеяли, то и пожнут.
Видимо настала пора переименовать это явление в "винисизм" и оценивать по отдельной статье )
Шутка ли, первый чернокожий футболист в Европе, были бы другие, наверное, и их бы травили? :)
Просто Вини ведется на это всё, поэтому его и провоцируют. Если бы не обращал внимания и не ныл, то и не было бы столько инцедентов.
Ответ SaniaLaser
Просто Вини ведется на это всё, поэтому его и провоцируют. Если бы не обращал внимания и не ныл, то и не было бы столько инцедентов.
Ну да. Зидан всю карьеру удалялся за драки, поэтому Матерацци и начал оскорблять его сестру, чтобы спровоцировать. И когда Винисиус побежал к судье, то Престианни тоже первым делом начал показывать жестом, чтобы дали вторую жёлтую карточку Винисиусу. Провоцируют тех, кто на провокации поддаётся. Но непонятно, почему большинство тут на стороне провокаторов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
1 минуту назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
3 минуты назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
11 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
12 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
31 минуту назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
46 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
48 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
сегодня, 15:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
14 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
21 минуту назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:55Live
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем