Винисиус говорил Престианни «Заткнись, идиот! Заткнись, гребаный трус!», утверждает специалист по чтению по губам. Игрок «Реала» жаловался: «Я получил желтую, а он нет?!»

Стало известно, что Винисиус говорил Престианни и судье.

Стало известно, что Винисиус Жуниор говорил Джанлуке Престианни во время их конфликта.

Во вторник «Реал » победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье , что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

По словам специалиста по чтению по губам Густаво Мачадо, сразу после гола бразилец крикнул «Говори громче, ублюдок!»

Получив желтую карточку после празднования, он спросил судью Франсуа Летексье: «Почему? Почему вы дали мне карточку? Вы что, издеваетесь надо мной? Почему я? Почему?»

Утверждается, что в разговоре Престианни Винисиус сказал: «Заткнись, идиот! Заткнись, гребаный трус!» Услышав в ответ предполагаемое оскорбление, футболист мадридского клуба обратился к Летексье: «Судья! Он назвал меня обезьяной! Он назвал меня обезьяной!» То же самое он сказал Николасу Отаменди.

«Я знаю, что он сказал. Я получил желтую карточку, а он нет?! Только я получил желтую», – жаловался Винисиус.