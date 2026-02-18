  • Спортс
  • Винисиус говорил Престианни «Заткнись, идиот! Заткнись, гребаный трус!», утверждает специалист по чтению по губам. Игрок «Реала» жаловался: «Я получил желтую, а он нет?!»
Винисиус говорил Престианни «Заткнись, идиот! Заткнись, гребаный трус!», утверждает специалист по чтению по губам. Игрок «Реала» жаловался: «Я получил желтую, а он нет?!»

Стало известно, что Винисиус говорил Престианни и судье.

Стало известно, что Винисиус Жуниор говорил Джанлуке Престианни во время их конфликта.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

По словам специалиста по чтению по губам Густаво Мачадо, сразу после гола бразилец крикнул «Говори громче, ублюдок!»

Получив желтую карточку после празднования, он спросил судью Франсуа Летексье: «Почему? Почему вы дали мне карточку? Вы что, издеваетесь надо мной? Почему я? Почему?»

Утверждается, что в разговоре Престианни Винисиус сказал: «Заткнись, идиот! Заткнись, гребаный трус!» Услышав в ответ предполагаемое оскорбление, футболист мадридского клуба обратился к Летексье: «Судья! Он назвал меня обезьяной! Он назвал меня обезьяной!» То же самое он сказал Николасу Отаменди.

«Я знаю, что он сказал. Я получил желтую карточку, а он нет?! Только я получил желтую», – жаловался Винисиус. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пожалуй, один из самых позорных игроков в истории футбола. Как его можно на полном серьезе поддерживать - ваще хз.
Его ненавидят буквально на каждом гостевом стадионе. Наверное, футбольный народ не тот...
Ответ евГений
Пожалуй, один из самых позорных игроков в истории футбола. Как его можно на полном серьезе поддерживать - ваще хз. Его ненавидят буквально на каждом гостевом стадионе. Наверное, футбольный народ не тот...
так он даже многих болельщиков Реала достал)а это о многом говорит
Ответ евГений
Пожалуй, один из самых позорных игроков в истории футбола. Как его можно на полном серьезе поддерживать - ваще хз. Его ненавидят буквально на каждом гостевом стадионе. Наверное, футбольный народ не тот...
Комментарий скрыт
Пора вводить черные карточки для винисиуса.
Ответ bezymniygarry
Пора вводить черные карточки для винисиуса.
Идейно. Точно бы без внимания УЕФА не осталась.
Ответ bezymniygarry
Пора вводить черные карточки для винисиуса.
Это идея. Получаешь чк - автоматом запрет на любые высказывания о расизме на год
Отличный же футболист, ну почему такой провокатор? Сколько Неймару всего доставалось, но его будут помнить как футболиста , но тут..
Ответ Spaten
Отличный же футболист, ну почему такой провокатор? Сколько Неймару всего доставалось, но его будут помнить как футболиста , но тут..
Трудное детство - деревянные игрушки, железные подоконники, низкие потолки, высокие пороги...
Ответ Дмитрий Рабко
Трудное детство - деревянные игрушки, железные подоконники, низкие потолки, высокие пороги...
такие вещи наоборот закаляют и не дают показывать свою слабость
"Идиот, грeбаный трус, ублюдок". И при такой лексике Винисиуса считают святым, ага)
Ответ Фанат Дзюбы
"Идиот, грeбаный трус, ублюдок". И при такой лексике Винисиуса считают святым, ага)
Это пустяки, а вини тронуло за душу, ему можно и нужно было ответить
Ответ Фанат Дзюбы
"Идиот, грeбаный трус, ублюдок". И при такой лексике Винисиуса считают святым, ага)
Ну так это же другое))
Это не расизм. Понимать надо))
Престианни проявил ПРИМАТИЗМ по отношению к братьям нашим меньшим назвав омерзительного персонажа под номером 7 обезьяной. У меня фотка в детстве на море с обезьянкой была. Многие приматы очень милые создания. И посмотрите на Винисиуса
Ответ Lestuk
Престианни проявил ПРИМАТИЗМ по отношению к братьям нашим меньшим назвав омерзительного персонажа под номером 7 обезьяной. У меня фотка в детстве на море с обезьянкой была. Многие приматы очень милые создания. И посмотрите на Винисиуса
не расист, просто шутник
Ответ Alexei Pavlyukov
не расист, просто шутник
Надеюсь ты преклоняешь колено перед телевизором в поддержку BLM перед матчем
Вот интересно, а если бы Винисиус обозвал Престианни обезьяной, тоже начали бы расследование и обвинили бы в расизме? И кто определил, что «обезьяна» - это расизм, а «идиот» - это так, баран чихнул? На мой взгляд, это просто какой-то BLM головного мозга.
Ответ El Terrible
Вот интересно, а если бы Винисиус обозвал Престианни обезьяной, тоже начали бы расследование и обвинили бы в расизме? И кто определил, что «обезьяна» - это расизм, а «идиот» - это так, баран чихнул? На мой взгляд, это просто какой-то BLM головного мозга.
А вы какую обезьяну имели ввиду, товарищ Берия?
Ответ El Terrible
Вот интересно, а если бы Винисиус обозвал Престианни обезьяной, тоже начали бы расследование и обвинили бы в расизме? И кто определил, что «обезьяна» - это расизм, а «идиот» - это так, баран чихнул? На мой взгляд, это просто какой-то BLM головного мозга.
Даже если бы сказал "заткнись, снежинка" - то никто бы не говорил о расизме.
на одной чаше весов - обезьяна, на другой - ублюдок, идиот, грёбаный трус
я считаю - квиты, дело закрыто)
Ответ Винни-Грет
на одной чаше весов - обезьяна, на другой - ублюдок, идиот, грёбаный трус я считаю - квиты, дело закрыто)
Причем что он обезьяна видно не вооруженным глазом, а вот что первый ублюдoк, идиот и грёбаный трус, еще надо доказать. Так что жёлтая по делу=)
Ответ Винни-Грет
на одной чаше весов - обезьяна, на другой - ублюдок, идиот, грёбаный трус я считаю - квиты, дело закрыто)
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, гавно собачье..."
Хорошо, что Родри в том сезоне бы так хорошо, а то более позорного по поведению обладателя ЗМ тяжело было бы представить.
Олды должны помнить программу "Сам себе режиссёр" и её подрубрику "Театр учёной обезьяны представляет"....
Вчера чувствительную для себя сумму поставил на Реал с форой 0 и еще на чистую победу,Винисиус забил и вроде как затащил мои ставки но до чего было мерзко на него смотреть,максимально омерзительный персонаж
